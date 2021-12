System der Ausbeutung

Sven Hoppe/dpa Zum Schutz der Zusteller vor zunehmender physischer Belastung ist laut Verdi eine Kennzeichnung schwerer Pakete notwendig

Die neue Bundesregierung muss Verdi zufolge entschlossen gegen Ausbeutung und schlechte Arbeitsbedingungen in der Paketbranche vorgehen. Denn dort habe die »prekäre Beschäftigung inzwischen ein unerträgliches Maß angenommen«, kritisierte die stellvertretende Gewerkschaftsvorsitzende Andrea Kocsis am Freitag in Berlin nach einem Treffen der Beschäftigtenvertreter der deutschen Paketdienstleister.

Kontrollen des Zolls belegten Sozialversicherungsbetrug, Unterschreiten des Mindestlohns, Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung, erklärte Kocsis. Um Missbrauch in der Branche abzustellen, müsse etwa die Nachunternehmerhaftung für die Sozialversicherungsbeiträge auf die gesamte Logistikbranche ausgeweitet werden. Der Zoll solle gestärkt werden, und die Sozialversicherungsträger seien aufgefordert, mehr Betriebsprüfungen in der Branche vorzunehmen, um scheinselbständige Beschäftigungsverhältnisse zu beenden.

»Die Beschäftigten erbringen mit ihrer Arbeit eine wichtige Infrastrukturleistung für die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft, gerade auch in der Pandemie«, so Kocsis. Der beste Schutz für Arbeiter seien die direkte Anstellung im Betrieb, Mitbestimmung und Tarifverträge. Die Tarifbindung in der Branche müsse durch Tariftreuegesetze gestärkt werden. Zum Schutz der Zustellerinnen und Zusteller vor zunehmender physischer Belastung sei eine Kennzeichnung schwerer Pakete notwendig; zudem müsse deren zulässiges Gewicht auf 20 Kilogramm begrenzt werden.

Scharfe Kritik übte die Gewerkschafterin am US-Onlineriesen Amazon, die dort vorherrschenden Arbeitsbedingungen seien das Hauptproblem. »Amazon hat in den letzten beiden Jahren ein flächendeckendes Zustellnetz aufgebaut, in dem ausschließlich mit Subunternehmen – oder aus unserer Sicht mit Scheinselbständigen – gearbeitet wird«, so Kocsis. In Subunternehmen erhielten Beschäftigte teilweise pauschale Zahlungen von 75 Euro pro Arbeitstag bei einer Arbeitszeit von knapp zehn Stunden, was nicht dem gesetzlichen Mindestlohn entspreche. Teilweise müssten aus dem Ausland angeworbene Beschäftigte in Containern wohnen. »Das ist ein System der Ausbeutung, das bei Amazon besonders hervorsticht«, kritisierte sie.

Der Bundesverband Paket und Expresslogistik (Biek) betonte in einer ersten Reaktion auf die Verdi-Kritik, dass »faire Arbeitsbedingungen, die Sicherung hoher Sozialstandards und ein gutes Arbeitsumfeld (…) zentrale Faktoren für unsere Mitgliedsunternehmen« seien. Hinweise auf »konkrete Missstände bei den Vertragspartnern« – also den Subunternehmern – gingen die Paketdienstleister nach, Rechtsverstöße würden nicht toleriert. (dpa/Reuters/jW)