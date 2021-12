Burgfrieden bei VW

Matthias Rietschel / Reuters So soll aus dem Autobauer ein moderner Mobilitätskonzern werden: Vorstandschef Herbert Diess kümmert sich in Zukunft um die Softwareentwicklung

Nach wochenlangen internen Abstimmungen beim Automobilkonzern VW hat sich der Aufsichtsrat am Donnerstag auf wichtige Personal- und Investitionsentscheidungen geeinigt. Damit sollen die Konflikte der letzten Zeit vorerst befriedet sein.

Wie schon länger erwartet, wird der vielkritisierte Vorstandschef Herbert Diess weiter in dieser Position bleiben – mit veränderten Kompetenzen. Wie sich im November abzeichnete, soll der bisherige VW-Markenchef Ralf Brandstätter zu Beginn des neuen Jahres in den Vorstand wechseln und dort das wichtige China-Geschäft leiten. Diess behält die Zuständigkeiten für die Marken VW, Skoda und Seat. Außerdem wird er hauptverantwortlich für die Softwareentwicklung bei der Tochtergesellschaft Cariad. Diese Aufgabe gilt bei VW als Schlüssel für den anstehenden Wandel vom konventionellen Autobauer zum modernen Mobilitätskonzern. Bei der Pressekonferenz nach der Aufsichtsratssitzung erklärte Diess, dass er sich »durch die Berufungen und die Organisation deutlich gestärkt« fühle.

Nicht nur der Vorstandsboss, der mit Äußerungen über einen Abbau von bis zu 35.000 Stellen im Wolfsburger Stammwerk für großen Unmut im Betriebsrat und beim Großaktionär Land Niedersachsen gesorgt hatte, gab sich nach der Sitzung optimistisch. Auch die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo lobte die Neuausrichtungen. »Das Team im Konzernvorstand geht aus den Weichenstellungen personell und strukturell erheblich gestärkt hervor«, befand sie. Die Neujustierung in den Bereichen China-Geschäft sowie Zuständigkeit für Cariad habe die »ausdrückliche Zustimmung der Arbeitnehmerseite«. Der Betriebsrat trage ebenfalls die Entscheidungen über 159 Milliarden Euro Investitionen in den nächsten fünf Jahren mit, von denen mehr als die Hälfte in den Ausbau der Elektromobilität, die Vernetzung und die Softwareentwicklung fließen soll.

Cavallo schrieb in der aktuellen Ausgabe der Zeitung des Betriebsrats Mitbestimmen allerdings auch, dass VW weiterhin unter der mangelhaften Versorgung mit Halbleitertechnik leide. Noch 2023 werde die Belieferung mit den wichtigen Vorprodukten nicht plötzlich besser werden. Um so wichtiger sei es, in dieser Situation zu wissen, dass es im Konzern eine Vereinbarung zur Beschäftigungssicherung bis 2029 gebe. »Die Belegschaft kann nichts dafür, dass in Zeiten prallvoller Auftragsbücher massiver Halbleitermangel herrscht«, so Cavallo. Die Betriebsratslinie für die anstehenden Verhandlungen sei, die Auswirkungen dieses Mangels nicht einseitig der Belegschaft aufzubürden.

Neu in den VW-Vorstand kommen zum 1. Februar 2022 Hauke Stars mit der Zuständigkeit für IT und Organisation sowie die Audi-Managerin Hildegard Wortmann für den Vertrieb. Insgesamt werden dem Konzernvorstand künftig elf Mitglieder angehören. VW begründete die Personalien damit, dass der Vorstand für die nächste Phase der Umstellung auf E-Autos personell verstärkt werden müsse. Als wichtigste Personalie handelte tagesschau.de am Donnerstag aber das Aufrücken von Ralf Brandstätter. Der Manager, der seine Berufslaufbahn seit 1993 bei VW absolviert hat, soll das China-Geschäft stärken. Vierzig Prozent der Fahrzeugproduktion wird in China verkauft. Von Januar bis Oktober dieses Jahres ging der Absatz allerdings um acht Prozent zurück. Sollte Brandstätter sich in der neuen Aufgabe bewähren, könne er zum potentiellen Diess-Nachfolger aufrücken, meinten Branchenexperten gegenüber tagesschau.de. Im Unterschied zum Vorstandschef komme Brandstätter zudem mit allen wichtigen Akteuren im Konzern – inklusive Betriebsrat und IG Metall – gut aus.