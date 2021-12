Impfpflicht mit Nebenwirkungen

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Krankenpflegerin mit Schutzausrüstung in der Intensivstation (Rostock, 30.11.2021)

Der Bundestag hat am Freitag den Weg für eine begrenzte berufsbezogene Impfpflicht gegen das Coronavirus geebnet. 569 Abgeordnete stimmten dafür, 79 dagegen, es gab 38 Enthaltungen. Auch die Abgeordneten der oppositionellen Unionsfraktion hatten für den von den Ampelkoalitionären SPD, Bündnis90/Die Grünen und FDP vorgelegten Gesetzentwurf gestimmt, während sich Die Linke enthielt und die AfD mit Nein votierte. Anschließend stimmte auch der Bundesrat einstimmig für die Änderungen im Infektionsschutzgesetz.

Die begrenzte Impfpflicht sieht vor, dass Beschäftigte in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, Artpraxen sowie bei Rettungsdiensten und sozialpädagogischen Zentren bis Mitte März Nachweise über ihren vollen Covid- 19-­Impfschutz oder eine Genesung vorlegen müssen – oder eine ärztliche Bescheinigung darüber, dass sie aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. Dem Personal in Gesundheitsberufen komme »eine besondere Verantwortung« zu, da es »intensiven und engen Kontakt zu Personengruppen mit einem hohen Infektionsrisiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf hat«, heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs. Daher sei eine hohe Impfquote in diesen Einrichtungen essentiell.

Die Fraktion Die Linke lehnt eine berufsbezogene Impfpflicht zwar nicht ab. Doch sei es falsch, die ganze Verantwortung auf die Beschäftigten in Klinken und Pflegeeinrichtungen abzuwälzen. Vielmehr sei eine allgemeine Steigerung der Impfquote in der Bevölkerung nötig, erklärte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Susanne Ferschl, die dem Bund »schwere Versäumnisse in der Impfkampagne« durch »kopflose Hektik« vorwarf. Es sei »peinlich«, dass die Ampel zwar eine Grundrechtseinschränkung innerhalb von vier Tagen durchs Parlament drücken, sich aber nicht auf eine Prämie für die unter Druck stehenden Pflegekräfte verständigen könne. Nun gelte es, dem Applaus Taten folgen zu lassen, forderte Ferschl. Ihr Ziel: eine finanzielle Prämie von 1.000 Euro für alle Beschäftigten »vorne an der Pandemiefront«.

Die Forderung nach einer berufsbezogenen Impfpflicht war durch zwei Coronaausbrüche in Pflegeheimen in Brandenburg und Sachsen-Anhalt angeheizt worden, bei denen zahlreiche Bewohner starben. Ein großer Teil der dort beschäftigten Pflegekräfte soll ungeimpft gewesen sein. Ein Allheilmittel gegen solche Ausbrüche ist die Impfpflicht für dort Beschäftigte nicht. Denn auch Geimpfte können sich infizieren und das Virus übertragen, wenn auch in wesentlich geringerem Maße als Ungeimpfte. Das Robert-Koch-Institut schätzt aufgrund einer kürzlichen Erhebung, dass in Pflegeeinrichtungen bislang 88,8 Prozent und beim medizinischen Personal 90,2 Prozent der Beschäftigten geimpft sind.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hatte eine Impfpflicht gegen Covid-19 für die in medizinischen Einrichtungen, Alten- und Pflegeheimen sowie in Schulen und Kindertagesstätten Tätigen gefordert. Kritik kommt dagegen von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, die vor einer Kündigungswelle in Folge einer Impfpflicht warnt. Die Empathie der Beschäftigten im Gesundheitswesen werde seit Jahren ausgenutzt, kritisierte Sylvia Bühler vom Verdi-Vorstand am Freitag im RBB-Inforadio. Nun würden sie erneut in eine »besondere Verantwortung genommen«, das sei vielleicht für einige »der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, und sie verlassen diesen wunderbaren Beruf«. Verdi plädiere zwar generell für das Impfen, so die Gewerkschafterin, doch statt einer Pflicht sollten alternative Lösungen gesucht werden. So sei insbesondere bei der Aufklärung über die Bedeutung des Impfens noch »Luft nach oben«.

Unterdessen versucht die AfD, für sich Profit aus dem in Teilen der Bevölkerung bestehenden Unbehagen gegen eine von der Regierung nicht mehr ausgeschlossene allgemeine Impfpflicht zu schlagen. Für Sonnabend mobilisiert die offen faschistisch auftretende AfD-Jugendorganisation Junge Alternative bundesweit zu einem als »Impfstreik« bezeichneten Aufmarsch durch das Regierungsviertel in Berlin. Antifaschistische Gruppen kündigten Gegenproteste an.