Alstom will 1.300 Stellen streichen

Danilo Dittrich/dpa-Zentralbild/dpa Demonstration gegen den Arbeitsplatzabbau auf dem Werksgelände von Alstom in Görlitz am 10.12.2021

Alle reden von der Mobilitätswende, und in der Zugbranche wird kräftig gekürzt. Kurz vor Jahresende hat Alstom seinen Transformationsplan bekanntgegeben. Demnach will der Bahntechnikhersteller in den kommenden drei Jahren bis zu 1.300 Stellen in Deutschland streichen, wie die IG Metall am Freitag mitteilte. Der Konzern wies darauf hin, dass in neuen Arbeitsbereichen wie Software und Digitalisierung sowie bei Ingenieur- und weiteren Dienstleistungen auch bis zu 700 neue Stellen geschaffen werden sollen – etwa in Braunschweig, Berlin und Mannheim. Um Einsparungen in der klassischen Produktion komme man aus Gründen der Wettbewerbsfähigkeit jedoch nicht herum.

Neben Salzgitter, Mannheim und Siegen beträfen diese Kürzungen vor allem die Produktionsstandorte in Hennigsdorf bei Berlin (350 bis 450 Beschäftigte), Görlitz (300 bis 400) und Bautzen (100 bis 150) sowie 50 bis 100 Beschäftigte im »Headquarter Berlin«, wie die IG Metall im Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen erklärte. Nach Gewerkschaftsangaben hat das Unternehmen in der Bundesrepublik zur Zeit etwa 9.400 Beschäftigte.

»Personalabbau ist ein einfaches und zunächst schnell wirksames Mittel des Managements.« Auf lange Sicht bedeute das aber Know-how-Verlust, sagte Birgit Dietze, Bezirksleiterin der IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen. Wer solle die Mobilitätswende auf die Schiene bringen, wenn die Menschen, »die das können, was die Zukunft braucht«, entlassen werden, erklärte Dietze und kündigte an, dass die IG Metall die Stellenstreichungen nicht widerspruchslos hinnehmen werde.

Sachsen Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) nannte Alstoms Plan ein »vergiftetes Weihnachtsgeschenk« und »völlig inakzeptabel«. Der Görlitzer Landtagsabgeordnete der Fraktion Die Linke, Mirko Schultze, warf der sächsischen Regierung hingegen vor, der Belegschaft nur halbherzige Versprechen gemacht zu haben. Bereits die ungenügende Unterstützung beim Testzentrum für Eisenbahntechnik in Sachsen (­TETIS) und die Hinhaltetaktik der zuständigen Ministerien hätten gezeigt, »dass die Oberlausitz durch die Staatsregierung Stück für Stück aufgegeben wird«.