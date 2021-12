Jede auf ihre Art

© Morchel Helma Sick engagiert sich für die finanzielle Unabhängigkeit von Frauen

Zwölf Wegbereiterinnen des Feminismus werden von Autorinnen der jüngeren Generation in dem Buch »Kämpferinnen« vorgestellt. Bei den Porträtierten handelt es sich um Frauen, die Frauenforschung an die Universitäten brachten, Gewalt gegen Frauen öffentlich machten, Frauenhäuser erkämpften, Frauendiskriminierung aufdeckten, Genderstudies entwickelten. Es sind Frauen, die die Geschichte der Frauen neu erzählten, mit Mythen aufräumten und zeigten, dass es zu Patriarchat und Kapitalismus Alternativen gibt. All diese porträtierten Pionierinnen sind heute zwischen 76 und 92 Jahre alt und kämpfen nach wie vor für eine andere, eine bessere Gesellschaft.

Auf unterschiedliche Weise nähern sich die jüngeren Frauen den Pionierinnen an, um deren Wirkungen und Leistungen zu dokumentieren. Ihr gemeinsames Anliegen ist es, »diese Feministinnen nicht in die Gesichts- und Geschichtslosigkeit fallen« zu lassen. Beeindruckend sind die unterschiedlichen Werdegänge der Porträtierten und ihre Offenheit gegenüber unterschiedlichen Lebensentwürfen. Bei den bekannteren Frauen wie den Soziologinnen Frigga Haug und Maria Mies, der Gendertheoretikerin Christina von Braun oder der Sozialwissenschaftlerin Christina Thürmer-Rohr gibt es neue Facetten zu entdecken, bei den weniger Bekannten wird Neugier geweckt.

Da ist beispielsweise Helma Sick zu nennen, der es mit Hilfe einer Therapie gelang, sich nach den Gewalterfahrungen in ihrer Kindheit eine eigene Existenz aufzubauen. Oder da ist die Matriarchatsforscherin Heide Göttner-Abendroth, die offenlegte, dass die Philosophie weibliches Denken ignoriert. Weiter zu nennen wäre die langjährige Geschäftsführerin des Journalistinnenbundes, Marlies Hesse, die ohne feministische Vorbilder aufwuchs und mit Hilfe von Büchern ihren Weg fand. Oder Ute Remus, die zu den Kinderladengründerinnen gehörte und die in ihren Radiosendungen die Vernetzung von Frauen voranbrachte sowie in ihren Theaterstücken den Klimawandel thematisierte.

Abgerundet wird dieses Stück Zeitgeschichte von zwei Frauen: Von Irene Stoehr, die verhindern wollte, dass Frauenforschung »vom Staat« kontrolliert werde und die deshalb gemeinsam mit anderen Frauen das feministische Archiv FFBIZ aufbaute, und von Elisabeth Stiefel, die mit ihren Arbeiten einen Paradigmenwechsel in der Ökonomie, »eine der Herrschaftswissenschaften«, vorantreibt – sie plädiert dafür, dass Carearbeit als wesentlicher Wirtschaftssektor ins ökonomische Denken eingebunden wird.

In den »Kämpferinnen« ist jede der Porträtierten als eine Wegbereiterin des Feminismus zu entdecken. Alle fanden ihren individuellen Weg, sich für die Interessen und Anliegen der Frauenbewegung einzusetzen. Dabei ist Maria Mies’ Postulat – »Wir ergänzen die herr-schende Wissenschaft nicht, wir stellen sie in Frage« – die verbindende Klammer.

Zugleich ist dem Buch »Kämpferinnen« zu entnehmen, dass die por­trätierten Frauen sich ihren Weg unter großer Kraftanstrengung erkämpfen und über gesellschaftliche Schranken sowie oft auch über persönliche Schwierigkeiten hinwegsetzen mussten. Spannend werden die Geschichten der feministischen Kämpferinnen obendrein erzählt. Alle, die sich mit Feminismus befassen, werden hier auf Frauen stoßen, über die sie mehr erfahren möchten. Die Lektüre des Buches bietet zudem Gelegenheit, Wissen zu vertiefen und neue Anregungen zu gewinnen.