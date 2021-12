Reine Frauenverachtung

TOM NICHOLSON/REUTERS Prangert frauenfeindliche Polizeikultur an: Mina Smallman, Mutter der ermordeten Schwestern (London, 2.11.2021)

Es war am 5. Juni 2020, als die beiden Schwestern Bibaa Henry und Nicole Smallman einen Geburtstag in einem Londoner Park feierten. Von dieser Feier kamen beide nicht zurück. Einige Tage später wurden ihre Leichen gefunden. In den folgenden Monaten weitete sich der Fall zu einem Polizeiskandal aus, in dem am Montag zwei Urteile gesprochen wurden. Abgeschlossen ist aber nichts.

Nur durch Zufall

Zwei Polizisten, Angehörige der Londoner Metropolitan Police (MET), wurden verurteilt, Fotos der Leichen der ermordeten Frauen mit ihren Smartphones aufgenommen und anschließend über Whatsapp-Gruppen im Kollegenkreis geteilt zu haben. Die Fotos wurden auch an Freunde und Bekannte der beiden Beamten verschickt, versehen mit allerlei sexistischen Bemerkungen. Die beiden Polizisten wandern dafür nun für einige Monate ins Gefängnis. Ihre Strafe beträgt jeweils zwei Jahre und neun Monate, laut der Webseite der Tageszeitung Daily Mail vom Montag werden sie aber nur die Hälfte davon absitzen müssen. Ihren Beruf können die beiden indes an den Nagel hängen. Ihre Namen werden zukünftig auf eine Liste von Personen gesetzt, die »für den Polizeidienst nicht geeignet« sind.

In einer nach dem Urteil abgegebenen Stellungnahme ordnete Mina Smallman, die Mutter der beiden ermordeten Frauen, das Verhalten der beiden Exbeamten in einen größeren problematischen Zusammenhang ein. Sie erklärte: »Diese Polizisten haben sich so sicher gefühlt, so unberührbar, dass sie einfach so Fotos meiner ermordeten Kinder machen konnten. Hätte es keinen anonymen Hinweis gegeben, wir hätten es nie herausgefunden.« Die Beamten hätten aus einer Kultur »reiner Frauenverachtung« heraus agiert.

Neben der Frauenverachtung müssen wohl auch Rassismus und Klassenhass in die Liste der Vorwürfe gegen die Polizisten aufgenommen werden. Denn laut einem Untersuchungsbericht des Independent Office for Police Conduct (IOPC), einer Beschwerdestelle, die gegründet wurde, um Vorwürfe gegen die Polizei zu untersuchen, habe sich die Behörde zunächst geweigert, der Vermisstenanzeige von Mina Smallman nachzugehen. Sie habe sich die Adresse von Smallman angeschaut, festgestellt, dass diese zu einer schwarzen Frau aus einem Sozialwohnungsgebiet gehöre und dann entschieden, vorerst nicht zu ermitteln. Wegen dieser und anderer bislang nicht veröffentlichter Vorwürfe gegen die beiden Beamten laufen noch interne Disziplinarverfahren.

Der Fall von Bibaa Henry und Nicole Smallman ist nur einer von vielen, bei denen die Londoner MET sehr schlecht aussieht. So vergewaltigte und ermordete im März dieses Jahres ein MET-Angehöriger Sarah Everard, sie war auf dem Heimweg. Dafür wurde der Täter inzwischen zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Fall erregte auch deshalb internationale Aufmerksamkeit, weil die Polizei eine feministische Gedenkkundgebung in einem Londoner Park gewaltsam auflöste. In der Folge kam es landesweit zu teils militanten Massendemonstrationen gegen die Institution.

Kritik wird unterdrückt

Die daraus resultierende schlechte Presse hat die Londoner Polizei nun dazu bewegt, 50 Beamte von außerhalb Londons in der britischen Hauptstadt zusammenzuziehen, damit diese eine interne Untersuchung über »Polizeiversagen« einleiten. Das wurde auf dem Portal My London News bereits am 23. November berichtet. Die Mitglieder dieser neu gegründeten Kommission sollen rund 300 Beschwerden gegen die Londoner Polizei untersuchen, hieß es dort.

Während die Polizei in London zum wiederholten Male hinter verschlossenen Türen eigene Vergehen selbst untersucht, wird das britische Demonstrationsrecht drastisch verschärft. Der Entwurf eines neuen »Sicherheitsgesetzes« hat Ende November erfolgreich das Oberhaus durchlaufen. Pikant daran ist, dass die Regierung nach Abschluss der Parlamentsdebatten 18 Ergänzungen in den Gesetzentwurf einführte, welche das Organisieren von Aktionen zivilen Ungehorsams kriminalisieren und mit Haftstrafen von bis zu 52 Wochen belegen. So soll unter anderem zukünftigen polizeikritischen Bewegungen ein Riegel vorgeschoben werden.