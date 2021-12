Widerstand ist vielfältig

Adel Hana/AP Photo

Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen ist am 3. Dezember in Gaza die erste Fußballmannschaft Palästinas aus Spielern mit amputierten Gliedmaßen gegründet worden. Am Sonntag startete sie mit dem Training (Foto). Ziel der Mannschaft ist es, Palästina bei der Weltmeisterschaft für Amputierte zu vertreten, die im März 2022 in Istanbul stattfinden soll, berichtete Al Dschasira. Die 20köpfige Mannschaft besteht auch aus Spielern, die bei Angriffen Israels auf Gaza schwer verletzt worden waren. Zum Kicken benutzen sie Krücken und Beinprothesen. Turniere im Ausland würden den Spielern die Möglichkeit geben, den seit fast 15 Jahren von Israel blockierten Gazastreifen erstmals zu verlassen. Am Dienstag ist die Abriegelung des Küstenstreifens durch den Bau einer Hightechmauer durch Tel Aviv noch einmal verschärft worden. (jW)