Sie werden dich finden, Schatz

Steve Gullick/Transgressive/Pias/dpa Die Freiheit nimmt er sich: Damon Albarn schaut aus dem Fenster

Britpop-Fans der ersten Stunde müssen jetzt stark sein: Es ist inzwischen 30 Jahre her, dass Blur ihr erstes Album »Leisure« herausgebracht haben. 30 Jahre, das sind im Popgeschäft astronomische Dimensionen, doch Damon Albarn, der ehemalige Kopf der Band, ist musikalisch so quicklebendig wie eh und je. Kürzlich hat er mit »The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows« ein neues Soloalbum veröffentlicht, das er in seiner Wahlheimat Island aufgenommen hat: »Esja«, ein rein instru­mentales Stück, wendet sich daher auch nicht – wie man glauben könnte – an einen geliebten Menschen, sondern verehrt den Berg, den Albarn sieht, wenn er aus seinem Fenster schaut, und dem er allerlei Naturkräfte zuschreibt. Entsprechend atmosphärisch geht es in den knapp vier Minuten der Aufnahme zu, das Meer rauscht im Hintergrund, und die Wellen brechen sich an der Küste.

Der Berg Esja liegt nicht weit von Reykjavik, wer dort also mal Urlaub macht und auf eine rumpelstilzchenhafte Gestalt mit Vokuhila trifft – es handelt sich womöglich um den hyperaktiven, auf alle Fälle nimmermüden englischen Popstar. Immerhin hat Albarn nebenbei auch noch die virtuellen und nach wie vor produktiven Gorillaz mitgegründet, macht aber jetzt als Solokünstler ­wiederum etwas völlig anderes als sonst; er singt sehr sanfte, melodiöse, recht introvertierte Songs, die niemandem mehr etwas beweisen müssen. Das Titelstück schwingt sich nach flirrenden Anfangstönen zu mystischer Schönheit auf, die der Reinheit des Bachs mit Albarns heller Engelsstimme (ja, wenn er will) stromaufwärts bis zur Quelle folgt. Als Naturmystiker scheint sich Albarn hier beinahe mit Van Morrison messen zu wollen.

Tatsächlich raunen auf »The Nearer The Fountain …« allerlei esoterische, wohlwollend könnte man auch sagen, pantheistische Gedanken- und Klanggebilde, die, wie der Sänger erzählt, nicht zuletzt auf die Idee zurückgehen, ein französisches Orchester in seinem isländischen Haus die Landschaft, das Wetter und das dramatische Licht in Harmonien übertragen zu lassen – und mit dem Fortgang des Tages der Dynamik zu folgen, die sich in der Umgebung entfaltet. Die Aufnahmen, die bei diesen Improvisationen entstanden sind, bilden die musikalische Grundlage, auf der Albarn die Songs entwickelt hat. Dementsprechend drehen sich farbenprächtige Stücke wie »Royal Morning Blue«, »Darkness to Light« oder »Polaris« um Naturschauspiele, um die erhabene Wucht der landschaftlichen Szenerie. Und um den Himmel, der dort oben in allen möglichen Schattierungen leuchtet.

Eine andere wichtige Inspiration, die Albarn unversehens ereilt hat, so erzählte er in einem Radiointerview, beruht auf einer Begegnung im Flugzeug von London nach Island mit einer alten Rabbinerin aus Vancouver, im Gespräch kam es zu einem tiefgründigen Austausch über positive und negative Energien des Universums. Die auch hier esoterisch durchwirkten Inhalte schlagen sich vor allem im letzten Song »Particles« nieder, in dem sich die Teilchen zu einer Liebesbotschaft verbünden, während der einsam Klagende über schwarze Strände schwebt und langsam Richtung Meer und Himmel davontreibt: »Only you, darling, can call me back in / For the particles enjoy us / As they aligned on your skin.« Die Teilchen sind Informationsträger, Schatz, und sie werden dich finden.

Damon Albarn ist ein Reisender und ein Abenteurer, dem Stillstand auch mit 53 Jahren ein Grauen ist, der sich ständig neu erfindet und sich durch die Erfahrungen, denen er sich aussetzt, nicht nur beeinflussen, sondern auch verändern lässt. Mit seinen Soloalben ist er gleichwohl in die altersmilde Phase seiner Karriere eingetreten, insofern man diese Beschreibung als eine komplexe versteht, die weiterhin voller Widersprüche steckt, die musikalisch ausgehandelt werden. Man könnte es befremdlich finden, dass manche Stücke völlig aus dem Konzept des Albums ausscheren, aber man hat es eben mit einem Künstler zu tun, der rückhaltlose Offenheit proklamiert. Dass er sich diese Freiheit herausnimmt, ist für seine Hörer ein großes Glück.