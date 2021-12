Kooperation eingestellt

Schöning/imago images Eine Kommission soll nun untersuchen, ob es strukturellen Antisemitismus bei der DW gibt (Hauptsitz des Senders in Bonn)

Vergangene Woche stellte die Deutsche Welle (DW) mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihres Büros in Beirut wegen judenfeindlicher Posts im Internet frei. Am vergangenen Wochenende beendete die DW mit der gleichen Begründung auch die Kooperation mit dem liberalen jordanischen Sender Roya TV.

Die DW verweist dabei auf eine Recherche des Onlinemagazins Vice. Das fand heraus, dass Latif Fityani, einer der Karikaturisten von Roya TV, auf seinem eigenen Twitter-Account Karikaturen veröffentlicht, die antisemitisch sind. Dort stürmen Schweine auf die Al-Aksa-Moschee in Ostjerusalem zu. Aus dem Himmel lässt Gott Messer auf die Tiere herabregnen. Die Schweine tragen auf ihrem Rücken einen blauen Davidstern. Eine andere Karikatur zeigt eine Frau mit blutroten Augen und großer Hakennase, die einen kleinen Teufel säugt, während sie auf einer Weltkugel sitzt. Ein Davidstern auf der Brust weist sie als Jüdin aus. »Mutter des Terrorismus«, steht über der Zeichnung.

»Es tut uns aufrichtig leid, dass wir diese ekelhaften Bilder nicht bemerkt haben«, sagte der für den Vertrieb zuständige Geschäftsführer der DW, Guido Baumhauer, in einem hauseigenen Bericht. Die Zusammenarbeit von Roya TV mit dem Karikaturisten Latif Fityani ist zweifellos mehr als fragwürdig, auch wenn dessen antisemitische Karikaturen anscheinend nicht von Roya TV veröffentlicht wurden.

Allgemein gilt Roya TV als ein liberaler Sender, von denen es außerhalb Israels nur sehr wenige im Nahen Osten gibt. Unter anderem setzt er sich für die Gleichheit der Geschlechter ein. Roya TV hat in den vergangenen Jahren mehrere internationale Preise gewonnen. Auch die DW zeichnete den Sender 2020 für seine Berichterstattung im Zusammenhang mit der Coronakrise mit dem »Freedom of Speech Award« aus. Die kritischen Berichte brachten den Roya-Chef Fares Sayegh in Jordanien kurzzeitig ins Gefängnis.

Vice wirft dem Sender eine antiisraelische Einstellung vor. So vermeide er konsequent den Namen Israel und spreche statt dessen von der »israelischen Besatzung«. Anstatt den offiziellen Namen der israelischen Armee, nämlich Israel Defence Forces, zu benutzen, werde sie nur »israelische Besatzungsmacht« genannt.

Nach Ansicht des stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Kevin Kühnert passt das nicht zum Auftrag der DW. »Die Existenz und Sicherheit Israels sind Teil der deutschen Staatsräson«, stellte er laut Vice fest. Das müsse die DW als deutsche Stimme im Ausland beachten.

Die Roya Media Group (RMG) zeigte sich am Montag in einer auf Twitter veröffentlichten Presseerklärung enttäuscht von der Entscheidung der DW und sprach von falschen Anschuldigungen. »Wir haben seit 2011 eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung mit der DW, in der es nie einen Vorfall gab, der unsere gemeinsamen Werte gefährdet hätte«, sagte Vorstandschef Sayegh. »Die Bekämpfung von Rassismus in all seinen Formen, einschließlich Antisemitismus, ist ein zentraler Wert, den wir hochhalten.«

Es gebe aber »einen Unterschied zwischen der Kritik an illegalen, unmenschlichen oder rassistischen Handlungen Israels als Staat oder Antisemitismus, das heißt Rassismus gegen Juden«, so Sayegh. »Niemand sollte von uns erwarten, dass wir aus Angst vor Antisemitismusvorwürfen nicht über feindliche Aktionen Israels berichten, die unschuldige Zivilisten betreffen.«

Inzwischen werden Antisemitismusvorwürfe auch gegen Beschäftigte der DW erhoben. Am 1. Dezember hatte die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtet, Mitarbeiter des 2019 gegründeten Korrespondentenbüros der DW in Beirut hätten sich im Internet antisemitisch geäußert. Ein Redakteur prahlte 2017 in den sozialen Medien, nicht mit Juden zu sprechen und bezeichnete den Holocaust als »ein künstliches Produkt«. Im Januar 2018 schwurbelte der Mitarbeiter laut SZ auf Facebook, jüdische Netzwerke kontrollierten die »Gehirne der Menschen durch Kunst, Medien und Musik«. Hier hilft kein »klärendes Gespräch« mehr, das die Redaktion der DW mit dem Kollegen geführt haben will. Von solchen Leuten trennt man sich ganz schnell. Ohne Wenn und Aber. Auf Wunsch der DW soll nun eine unabhängige Kommission unter Leitung der früheren Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und dem Psychologen Ahmad Mansour untersuchen, ob es strukturellen Antisemitismus bei der DW gibt.