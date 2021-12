Als ob’s kein Morgen gäbe

Niko Tavernise/20th Century Studios via AP Ariana DeBose (l.) tanzt, singt und swingt energiegeladen und sensibel zugleich

Schade, dass Stephen Sondheim diesen Triumph nicht mehr miterleben kann. Aber vielleicht blickt der am 26. September dieses Jahres verstorbene Liedtexter, der vom Kreativteam des Originalmusicals am längsten lebte, doch von Wolke sieben auf Vornamensvetter Steven Spielberg herab: Die neue »West Side Story« ist dem 1962 zu Recht mit zehn Oscars gekürten Meisterwerk von Robert Wise und Jerome Robbins nahezu ebenbürtig.

Diesen Eindruck hat der Betrachter allerdings nicht am Anfang. Auf die Ouvertüre von Komponist Leonard Bernstein wird genauso verzichtet wie auf die extrem feinkörnige 70mm-Fotografie eines Daniel L. Fapp, die New York zunächst aus der Vogelperspektive einfing, um dann auf das Viertel zweier rivalisierender Banden zu zoomen. Spielbergs Lieblingskameramann Janusz Kaminski beginnt sofort mit der Handlung und filmt das Fingerschnippen der Jugendlichen, das den »Jet Song« einleitet. Die weißen Teenager unter ihrem Anführer Riff (Mike Faist) liefern sich auf einem Basketballfeld eine erste Auseinandersetzung mit den aus Puerto Rico zugewanderten »Sharks« um ihren »líder« Bernardo (David Alvarez).

Im Verlauf der nächsten 156 Minuten wird so manche ikonische Szene eins zu eins nachgedreht. Doch der bereits jetzt mit dem New York Film Critics Circle Award ausgezeichnete Kaminski findet immer wieder eigene Einstellungen, wobei ihm auch das Szenenbild von Art Director Adam Stockhausen entgegenkommt: Im Jahr 1958 sind Teile der Upper West Side nämlich eine einzige große Baustelle, was den Ghettocharakter noch stärker hervorhebt.

Tony (Ansel Elgort) war Mitglied der Jets und ist gerade aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er wegen Körperverletzung einsaß. Nun wohnt und arbeitet er im Haus der Witwe Valentina (Rita Moreno), deren verstorbener Mann Inhaber von Doc’s Drugstore war. Tonys »Blutsbruder« Riff will ihn unbedingt für einen geplanten Kampf mit den Sharks gewinnen, bei denen Boxtalent Bernardo, der eine leidenschaftliche Beziehung mit seiner Freundin Anita (Ariana DeBose) führt und gemeinsam mit ihr und seiner jüngeren Schwester Maria (Rachel Zegler) lebt, seinen größten Widersacher darstellt. Als sich Tony und Maria beim Tanzen in einem Gym kennenlernen, ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch sie erfahren schnell, wie schwer es sein kann, wenn man versucht, aus den etablierten sozialen Strukturen auszubrechen …

Eigentlich sollte der am 19. August 1957 in Washingtoner National Theatre uraufgeführte spätere Broadway-Hit »East Side Story« heißen. Es wäre zu schön gewesen, wenn Spielberg zur Abgrenzung von Wise/Robbins diesen Titel übernommen hätte. Wie dem auch sei, das Musicaldebüt des am 18. Dezember seinen 75. Geburtstag feiernden Mannes, der das Blockbusterkino quasi erfunden hat, ist so überzeugend geraten, als wenn er in seiner mittlerweile 50jährigen Karriere nie ein anderes filmisches Genre bedient hätte. Zusammen mit Drehbuchautor Tony Kushner hat er eine rauere Version der »Romeo und Julia«-Variante erstellt.

Der 2017 mit »Baby Driver« bekanntgewordene Ansel Elgort spielt den erst so glücklichen, dann verzweifelten Liebhaber eine Spur zu selbstsicher. Und Rachel Zegler, übrigens nicht puertoricanischer, sondern kolumbianisch-polnischer Abstammung, sieht aus wie eine fleischgewordene Barbiepuppe. Im Gegensatz zu Richard Beymer und Natalie Wood anno 1961, die die Lippen zu den von Jim Bryant und Marni Nixon eingesungenen Liedern bewegten, können die beiden aber wirklich singen. Am schönsten bei »Tonight« in der legendären »Balcony Scene«.

Wie in der Originalversion sind die Nebenrollen allerdings noch prägnanter: Die ausführende Produzentin Rita Moreno (wird am 11. Dezember 90!), die 1962 als Anita den ersten Oscar einer hispanischen Schauspielerin gewann, ist als Vermittlerin zwischen den rivalisierenden Gruppen/Ethnien absolut überzeugend. Und Ariana DeBose, die nun diesen Part verkörpert, energiegeladen und sensibel zugleich. Voller Lebensfreude, aber auch Sozialkritik ist der nicht im Studio, sondern an Originalschauplätzen in Harlem gedrehte Song »America«, der mit seiner Massentanzszene noch fulminanter rüberkommt als damals. DeBose singt und swingt darin, als ob es kein Morgen gäbe.