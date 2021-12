»Veränderungen werden nicht vom Senat erbettelt«

Peter Homann/imago images Mit ihrem Protestzeigen erklären sich die Anhänger des Bündnisses solidarisch mit von Zwangsräumung und Obdachlosigkeit Bedrohten (Berlin-Kreuzberg, 26.10.2021)

Ihr Bündnis kämpft seit 2012 gegen Zwangsräumungen. In Berlin-Reinickendorf steht aktuell die nächste an. Wer ist betroffen?

Die Zwei-Zimmer-Wohnung einer 71jährigen Mieterin sollte an diesem Freitag geräumt werden. Das wurde aber zum Glück jetzt zwei Tage vorher abgesagt. Der Vermieter hatte Eigenbedarf für seine Tochter angemeldet, was ihm vor Gericht zugesprochen wurde. Die mit uns befreundete Gruppe »Eigenbedarf kennt keine Kündigung« sagt da immer: Wir als Mieter haben Eigenbedarf. Wir sehen nicht ein, dass Leute kraft ihres Eigentumstitels andere Leute auf die Straße setzen können. Wir sind prinzipiell gegen das Privateigentum an Wohnungen.

Verbuchen Sie die Absage als Ihren Erfolg?

Das kann man noch nicht genau sagen, aber öffentlicher Druck hat schon öfter zu Erfolgen geführt. Die Zwangsräumung wurde am Mittwoch scheinbar abgesagt, aber es ist unklar, ob das Bezirksamt eine Alternativwohnung anbietet oder das Unternehmen etwas gefunden hat. Der betroffenen Frau wurde aber anscheinend eine alternative Wohnung angeboten. Kurzfristig war nichts Genaueres in Erfahrung zu bringen.

Was machte diese Zwangsräumung besonders?

Die Frau ist alt, krank, und wir haben eine vierte Coronawelle in Kombination mit einer unfähigen Regierung, die nicht in der Lage ist, diese aufzuhalten. Dann trotzdem räumen zu wollen, ist einfach eine Barbarei! In der so verfemten DDR gab es meines Wissens nach einen Gesetzesartikel, in dem es sinngemäß hieß, eine Zwangsräumung dürfe nur vollstreckt werden, wenn Leuten eine andere Wohnung zugewiesen werden kann. Das ist im Kapitalismus nicht so. Da steht das Privateigentum über allem.

Wer hat sich in Ihrem Bündnis zusammengefunden?

Bei uns sind Nachbarinnen und Nachbarn, Aktivistinnen und Aktivisten sowie Menschen organisiert, die selbst von Zwangsräumungen betroffen waren. Wir wollen solidarische Unterstützung organisieren und an den einzelnen Geschichten die Barbarei einer kapitalistisch verwerteten Stadt darstellen.

Inwiefern geht Ihr Protest generell über rein symbolische Aktionen hinaus?

Ohne öffentlichkeitswirksame, symbolische Aktionen ist es unmöglich, etwas zu erreichen. Wir haben schon Zwangsräumungen verhindert. Allerdings muss auch klar sein, dass das Recht auf Privateigentum in diesem Staat – und das wissen auch die Eigentümer – notfalls auch mit Polizeigewalt durchgesetzt wird.

Das Vorkaufsrecht der öffentlichen Hand wurde durch ein Gerichtsurteil jüngst gekippt. Wie gehen Sie damit um?

Das Vorkaufsrecht war für die wenigen Häuser, die sich organisieren konnten, eine gute Möglichkeit, um sich Spekulanten zu erwehren und Vermieter zu finden, die sozialer handeln. So lange aber Wohnungen Privateigentum sind, stehen wir als Mieter immer vor Problemen. Deswegen braucht es weit größere Verbesserungen als das Vorkaufsrecht.

Und welche erhoffen Sie sich vom neuen Senat von SPD, Grünen und Die Linke?

Unter dem bisherigen rot-grün-roten Senat gingen Zwangsräumungen genauso weiter wie vorher, auch linke Projekte wurden geräumt. Aber man muss anerkennen, dass zumindest Versuche unternommen wurden wie zum Beispiel der gescheiterte Mietendeckel. Allerdings erwarten wir nicht viel von der Politik. Gesellschaftliche Veränderungen werden auf der Straße erkämpft und nicht vom Senat erbettelt.

Der Deutsche Mieterbund fordert, vorgetäuschten Eigenbedarf mit Bußgeldern von bis zu 50.000 Euro zu belegen. Unterstützen Sie diese Forderung?

Wir unterstützen alle Forderungen, die Verbesserungen für Mieterinnen und Mieter bedeuten, aber es ist auch klar, dass unsere Forderungen viel weitergehender sind. Uns geht es nicht um vorgetäuschten oder echten Eigenbedarf – uns geht es darum, Zwangsräumungen zu verhindern.

Waren Sie bereit, bei der Zwangsräumung am Freitag auch vor Ort zu protestieren und Widerstand zu leisten?

Wir schlagen grundsätzlich den Betroffenen Aktionen vor. Sie haben aber immer das letzte Wort. Danach richten wir uns.