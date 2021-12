Hardliner nehmen Hürde

Future Image/imago images Bürgerrechtsaktivisten, Fußballfans und Gewerkschafter demonstrieren gemeinsam gegen die Novelle des NRW-Versammlungsgesetzes (Köln, 30.10.2021)

Zeitgleich zur Sitzung des Innenausschusses haben am Mittwoch morgen mehr als 150 Menschen vor dem nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf gegen den Gesetzentwurf zur Verschärfung des Versammlungsrechts aus dem Hause des Hardliners Herbert Reul (CDU) protestiert. Dazu aufgerufen hatte das »Bündnis Versammlungsgesetz NRW stoppen – Grundrechte erhalten!«, das unter anderem von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), Bürgerrechtsorganisationen, Fußballfans, linken Parteien sowie Antifa- und Umweltschutzgruppen unterstützt wird.

Zwar war es seit Monaten zu mannigfaltigen Protesten gegen die Pläne des CDU-Innenministers gekommen, und auch die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte ihre Ablehnung des Gesetzentwurfs mehrfach kundgetan. Doch das ficht Reul nicht an, dessen kosmetische Änderungen am Gesetzentwurf der Ausschuss am Mittwoch annahm. Noch am Montag abend hatten mehre Dutzend Menschen vor einem Büro der FDP in der Kölner Innenstadt demonstriert, um die Liberalen aufzufordern, den Entwurf abzulehnen und sie an ihr Image als Bürgerrechtspartei zu erinnern.

NRW habe zwar eine liberale Partei in der Regierung, bekomme aber das illiberalste Versammlungsrecht in ganz Deutschland, erklärte Bündnissprecherin Lola Münch in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung. Mit ihrem Wegducken habe es die FDP Reul ermöglicht, »dass seinem gesteigerten Interesse an Bestrafung von Demonstrationsteilnehmenden Genüge getan« werde und diese »zum Teil mit drastischen Geldbußen belegt werden« könnten.

Ähnlich äußerte sich Rechtsanwältin Ursula Mende von der Vereinigung Demokratischer Juristinnen und Juristen (VDJ): »Wenn die FDP wirklich Freiheitsrechte schützen will, dann gibt es nur einen Weg: Sie muss den Gesetzentwurf zurückziehen und nochmal komplett von vorn anfangen«, forderte Mende bereits am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung der VDJ mit dem Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein (RAV) und dem Komitee für Demokratie und Grundrechte.

Darin betonen die drei Organisationen, dass die von Reul »vorgelegte veränderte Gesetzesvorlage« nichts am Kern ihrer Kritik ändere. »Der Entwurf bleibt ein Versammlungsverhinderungsgesetz, ein Entwurf, der die Versammlungsfreiheit als potentielle Gefahr begreift, ein Entwurf, der Versammlungen polizeilich einschnürt«. Die Anwendbarkeit von Polizeirecht in Versammlungen, die Errichtung von Kontrollstellen zur Identitätsfeststellung und Durchsuchung, das Verbot der Teilnahme mit Hilfe von Meldeauflagen, Videoüberwachung und -aufzeichnung oder Gefährderansprachen seien auch weiterhin sämtlich im Entwurf enthalten. Nunmehr werde es »sogar explizit ermöglicht«, Versammlungen mit Drohnen zu filmen.

Zufrieden mit dem Verlauf der Innenausschusssitzung und der dort erfolgten Annahme des Gesetzentwurfs zeigte sich hingegen der CDU-Landtagsabgeordnete Christos Katzidis.»Die nordrhein-westfälische Polizei wird zukünftig weitaus rechtssicherer beim Versammlungsgeschehen agieren können. Für Versammlungsleiter und -teilnehmer bietet dieses Gesetz eine bessere und eindeutigere Orientierung«, behauptete er. SPD und Bündnis 90/Die Grünen lehnen das geplante Gesetz ab und dürften bei dessen bereits für den 15. Dezember vorgesehener Verabschiedung dagegen votieren.

Unterdessen kam es in Köln erneut zu einem Todesfall im Polizeigewahrsam. So war ein 19jähriger Bonner, der am Samstag abend nach Streitigkeiten in der Domstadt in Gewahrsam genommen worden war, in der Zelle kollabiert und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort verstarb der junge Mann am Montag nachmittag. Die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen zur Klärung der Todesumstände auf.