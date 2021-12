Rotlicht: Great Reset

Lisi Niesner/REUTERS In ihrem Wahn glauben Faschisten wohl auch, dass Kurz Teil der kommunistischen Weltverschwörung ist (Wien, 16. Januar 2021)

Unter Coronaleugnern und anderen Rechten kursiert schon seit Monaten eine neue Theorie: Die Weltelite plant einen Neustart der Wirtschaft unter dem Namen »Great Reset«, auf deutsch »großer Neustart« oder »großer Umbruch«. Das jüngste Beispiel dafür lieferte Mitte November die Demonstration gegen den Lockdown in Österreich, als dort Neonazis – auch aus Deutschland – ein Banner mit der Aufschrift »Großer Austausch, Great Reset, stoppt den Globalistendreck« präsentierten. Was nun genau besagt dieser Terminus, wie verdreht und verbiegt die extreme Rechte den Begriff?

Erstmalige Verwendung fand er auf dem Davoser Weltwirtschaftsforum (WEF) im Sommer 2020. Der exklusive Klub der Kapitalisten verstand darunter eine Initiative, mit deren Hilfe »der Zustand der Welt verbessert« werden solle. Die Pandemie biete »ein Zeitfenster, den Aufschwung zu gestalten«. Hier soll eine Gelegenheit beim Schopfe gepackt und Maßnahmen umgesetzt werden, die bisher aus Datenschutzgründen und aufgrund anderer Hindernisse nicht möglich waren. Die Digitalisierung der Wirtschaft spielt dabei eine zentrale Rolle.

In einem Buch unter dem Titel »Covid-19: Der große Umbruch« hat der in Ravensburg geborene Volkswirt und Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums Klaus Schwab einige der Punkte skizziert, auf denen der neue »grüne« und digitale Kapitalismus gründen soll. Dabei sprechen er und sein Koautor Thierry Malleret vage von einer »Gerechtigkeit«, die die Welt benötige. Die Finanzmärkte sollten nicht etwa abgeschafft, sondern »verbessert« werden, die Unternehmen aber bitte sehr nicht nur an den Gewinn denken, sondern auch an ihre soziale Verantwortung. Im Grunde geht es darum, das System des globalen Kapitalismus zu festigen und optimieren.

Die scheidende Kanzlerin hat sich damals als Rednerin beim WEF skeptisch gezeigt. »Brauchen wir wirklich diesen Great Reset?« Merkel, die noch in Schwarzweiß lebt, weil ihr Joachim den Farbfilm vergessen hat, sprach sich lieber für »entschlossenes Handeln« aus anstatt für diesen diffus bestimmten Neustart. Doch hat sie genau den bis zum Ende ihrer Amtszeit gefördert. Einen solidarischen Lockdown, der das Virus hätte eindämmen können, gab es nicht. Die Produktion lief ungestört weiter, während den Bürgern die Grundrechte beschnitten wurden zum Wohle der gesellschaftlichen Gesundheit, die doch unter kapitalistischen Bedingungen bloß dem Zwecke dient, eine ausbeutbare Arbeitsbevölkerung zu reproduzieren. So weit, so banal.

Dass ein erlesener Kreis von Wirtschaftsmagnaten einen großen Neuanfang anstrebt, sollte jeden mit kritischer Restvernunft beschäftigen. Die verschwörungsideologische Demagogie der Faschisten macht daraus nun aber etwas anderes: Merkel, Schwab und die großen Kapitalisten wollen den Kommunismus einführen. Das ist die Mär, die da gegenwärtig verbreitet wird. Wie diese Behauptung mit dem jederzeit überprüfbaren Umstand, dass nämlich die Verluste in einer Krise sozialisiert, die Gewinne aber weiterhin privatisiert werden, zusammenstimmen soll, bleibt das Geheimnis der Rechten, die sich um so etwas wie Wahrheit ohnehin noch nie gekümmert haben.

Die AfD bezeichnete den »Great Reset« im Bundestag als »öko-sozialistische Planwirtschaft«, das Titelblatt der Aprilausgabe von Compact kam mit der Schlagzeile »Great Reset – Die teuflischen Pläne der globalen Eliten« daher. Am 5. März rief Chefredakteur Jürgen Elsässer auf einer Kundgebung von Coronaleugnern vor dem Brandenburger Tor dazu auf, dass »das Volk die Regierung einsperren« solle. Er sei stolz darauf, den »Begriff Coronadiktatur mit erfunden zu haben«. »Great Reset« bedeutet im Denken dieser Leute die Abschaffung des Privateigentums und die Einführung totaler Kontrolle mittels gespritztem Mikrochip bei Impfung. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, solange damit nur die notwendige Kritik antikommunistisch verfälscht werden kann.