Wie Blitze in den Boden

Zum Sterben, sagt Harald Naegeli im Film, kehre er nach fast 40 Jahren im Düsseldorfer Exil nun in seine Heimatstadt Zürich zurück. Inzwischen ist der seit Ende der 1970er Jahre als »Sprayer von Zürich« bekanntgewordene Künstler 80 Jahre alt, er will nach Hause. Den letzten Abschnitt seines Lebens begleitet er dabei mit interesseloser Neugier: »Den Zerfall meines Körpers studiere ich ohne jedes Selbstmitleid«, sagt er, und fügt an: »Dazu gehört auch der Zerfall meiner Autorität als Künstler der Gegenwart und der Öffentlichkeit.« Ganz so weit ist es aber noch nicht: Denn kaum ist der Sprayer, der sehr viel mehr ist als nur das, wieder in seiner Heimatstadt angekommen, beschert er ihr auch schon die ersten Kontroversen. Überall in der Stadt tauchen plötzlich hingesprühte Totentänzer auf, und ausgerechnet die Stiftung des Kunsthauses reagiert so, wie er es seit eh und je gewohnt ist: Sie erstattet Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und lässt das Kunstwerk auf dem Parkplatz sofort entfernen – also zerstören.

Naegeli nennt sich selbst einen »Utopisten«, und so ist dieses filmische Porträt, bei dem er nach viel Widerstand bereit war mitzuwirken, eine Annäherung an all das, was möglich wäre, wenn man visionärem Gedankengut zu seinem Recht verhelfen würde. Hätte das Bild, das die Betonmauern verziert, doch nur mehr Wert als die tödlichen Geschäfte, denen deren abweisende Fassade Immunität gewährt. Der Regisseurin Nathalie David gelingt mit der Dokumentation »Harald Naegeli – Der Sprayer von Zürich« nicht nur ein einfühlsames künstlerisches Porträt, sondern der Film feiert jene Kraft, die von Menschen ausgeht, die im Namen dessen, woran sie glauben und wofür sie einstehen, Lebenszeit in Gefängnissen verbringen, die Gerichtsprozesse ausfechten, Demütigungen ertragen.

»Meine Geschichte ist einfach: Ich bin die Wiedergeburt eines alten Höhlen- und Felsenzeichners«, sagt Naegeli von sich. Die Höhlen und Felsen, an denen er sich austobt, sind die Mauern von Kulturpalästen oder die schlichten Wände in Tiefgaragen. Wer sich einmal mit Naegelis Graffitis beschäftigt hat, der erkennt seine Figuren auf den ersten Blick: Minimalistische, mit wenigen, energiegeladenen Strichen ausgeführte, im Bewegungsfluss eingefangene Gestalten, deren Gliedmaße wie Blitze in den Boden einschlagen und die stets unmittelbar mit ihrer architektonischen Umgebung kommunizieren. Unverkennbar bannt Naegeli in seinen rasch hingeworfenen Mensch- oder Tierwesen Sinnlichkeit und die Freude am unmittelbar Körperlichen. Dem Film ist anzurechnen, dass er in sich bereits ein Archiv künstlerischer Arbeiten darstellt, die – wie Vorher-Nachher-Einstellungen deutlich machen – oft schon nach kürzester Zeit wieder verschwinden, weil Vermieter und Hausbesitzer ihre Wände doch bitte schön sauber haben wollen.

Die Stadt Zürich hat Naegeli für seine Werke einst mit internationalem Haftbefehl suchen lassen. Im Film erzählt Miriam Varadinis, die als Kuratorin für zeitgenössische Kunst den Bestand der Naegeli-Sammlung im Kunsthaus Zürich betreut, dass eine der dortigen Positionen aus 343 mittlerweile historischen Fotos der Stadtpolizei besteht, wobei die Staatsanwaltschaft den Fall Naegeli in dicken Aktenordnern dokumentiert hat. Die Regisseurin Nathalie David gibt sich große Mühe, dem Phänomen dieses eigentlich öffentlichkeitsscheuen Menschen behutsam näher zu kommen. Am Schluss des Lebens, sagt Naegeli, werde die Abstraktion immer wichtiger für ihn, und wie die Tröpfchen aus der Spraydose auf das Trägermaterial treffen, sucht er nun, nachdem er zeitlebens Collagen und Zeichnungen angefertigt hat, nach Partikeln und Elementen und bedeckt seine Leinwände mit winzigen Tuschestrichen.

Das Wunderbare an dieser Dokumentation ist, dass sie vielstimmig bleibt, ohne das Bedürfnis zu haben, diese Kakophonie auf eine griffige Formel zu reduzieren. Eine dieser Stimmen ist die des unbequemen Briefeschreibers »Harry Wolke«, wie sich Naegeli in seinen öffentlichen, oft provokanten Wortmeldungen gerne nennt. Was ist Kunst? Wo findet sie statt? Für wen wird sie gemacht? Wie geht man damit um? Die Sprengkraft dieses einzigartigen Künstlers, dessen Geschichte Widerspruch und Opposition kennzeichnen, ist nach wie vor ungebrochen. Wie das jetzt geht, wenn man das Ende ansteuert? Die Kunst sei eben, sagt der Künstler, »dass man im Tod lächelt«. Herzliche Grüße, euer Utopist und Wolkenjäger Harald Naegeli.