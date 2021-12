Stefanie Marcus

Als vor drei Wochen die dritte Folge von Erik Leuthäusers Reihe »Wünschen« in der Berliner »Bar jeder Vernunft« stattfinden konnte, hatte der junge Jazzvokalist seinen früheren Lehrer Michael Schiefel zu Gast. Dieser war für seine Entscheidung, ein Gesangsstudium an der Weimarer Hochschule für Musik Franz Liszt zu beginnen, ausschlaggebend gewesen. Bereits ihr erstes Duett, eine a cappella dargebotene Adaption von Hermann Hesses Gedicht »Manchmal«, verdeutlichte, wie einflussreich der so gar nicht professoral auftretende Frühfünziger für den halb so alten Leuthäuser immer noch ist.

Offen homosexuell auftretende Jazzsänger sind immer noch rar gesät. Doch die bis ins Jahr 1996 zurückreichende Diskographie Michael Schiefels bietet viele Beispiele dafür, wie sich mit Zuschreibungen (Falsettgesang, Broadway-Bewunderung etc.) phantasievoll spielen lässt, ohne ins Musikkabarett abzudriften. Gleichwohl sitzt Schiefel der Schalk im Nacken, wenn er seine live aufgezeichneten Gesangsspuren mit dirigierenden Handbewegungen gestisch untermalt und die so entstandenen »Schiefel Singers« einen Kanon wie »Draußen kann die Maske ab/Draußen bin ich eh auf Trab« anstimmen. Oder wenn sich aus einer Melange aus Scat-Gesang, perkussiven Zischgeräuschen und Offenbach-Zitaten unverhofft die 1985er Benefizhymne »We Are The World« herausschält. Dass er aber ebenso ein kongenialer Interpret der Lyrik eines Hugo Ball oder auch des »Hollywood Songbook« von Brecht/Eisler ist, zeigte er zuletzt als Sänger von Thärichens Tentett und in Zusammenarbeit mit dem Wood & Steel Trio.

Traumton

Der Name letzterer Formation bezieht sich auf das Material der zum Einsatz gebrachten Instrumente. Dazu zählen auch das auf Holzklangstäben basierende Marimbaphon und sein elektrischer Verwandter, das Vibraphon. Als Koryphäe an beiden Instrumenten hat der 1944 in New York City geborene und seit 1988 in Berlin lebende David Friedman eine Vielzahl bedeutender Jazz- und Avant-Pop-Platten geprägt. Sowohl LPs der Fusionjazz-Prominenz (Horace Silver, Wayne Shorter usw.), als auch Chet-Baker-Spätwerke und die drei beliebtesten Tim-Buckley-Alben tragen seine Handschrift. Und als Mitbegründer der Jazzabteilung der damaligen Hochschule der Künste hat er 23 Jahre lang maßgeblich dazu beigetragen, dass bei deutschen Jazz-Labels Verträge mit heimischen Künstlern zur Selbstverständlichkeit gehören. So gestaltete sich sein Jazzinstitut-Abschiedskonzert Anfang 2012 dann auch als Stelldichein inzwischen prominenter Alumni. Ein Höhepunkt des Abends war die Duo-Performance von Friedman und Schiefel, an welche die beiden Virtuosen sicher auch an diesem Dienstag anknüpfen werden.