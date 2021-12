Der lange Arm der Nazis

Michael Höfner/GMfilms Auftakt zur Hetzjagd: Otto Blankenstein (l., Yvo Heinen) wird zur Denunziation genötigt

Für ein Stück Rindfleisch ging Otto mit zu seinen Freiern nach Hause. Mal verbrachte er die Nacht bei dem einen, mal bei einem anderen. Rund 200 Namen fanden die Behörden 1950 in seinem Notizbuch, nachdem es der Polizei in die Hände gefallen war. Es war der Auftakt zu einer Hetzjagd. Denn was der Stricher Otto Blankenburg tat, war ein Verbrechen.

Der Paragraph 175, im Jahre 1872 aus dem preußischen ins deutsche Strafrecht übernommen, wurde 1935 von den Nazis dahingehend verschärft, dass nicht der sexuelle Akt, sondern die homosexuelle Neigung strafbar war. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bestand er in der BRD weiter. Angewandt wurde er zunächst kaum. Bis zur Inhaftierung Blankenburgs.

Der 17jährige wiederum fiel in Frankfurt am Main dem Staatsanwalt Fritz Thiede und dem Obergerichtsrat Kurt Ronimi in die Hände. Beide hatten im Faschismus Karriere gemacht und nutzen nun den Kronzeugen, um weitere Homosexuelle ins Visier zu nehmen. Der Dokfilm »Das Ende des Schweigens« von Filmemacher van-Tien ­Hoang nähert sich dem Thema in Form von Interviews mit Historikern, einem Gespräch mit einem zum Zeitpunkt der Dreharbeiten 97jährigen Zeitzeugen und einigen Spielszenen. Letztere lassen sich leider nur als verunglückt bezeichnen. Mehr war im Rahmen des äußerst knappen Budgets anscheinend nicht drin. Mehr, das hätte freilich auch sein können: Bildmaterial aus der Zeit zu zeigen, Zitate aus den zahlreichen journalistischen Artikeln in der Lokalpresse, im Spiegel, welche die Prozesse begleiteten. Auszüge aus den Prozessakten fehlen.

Doch macht auch der Zusammenschnitt von Expertenschilderungen die Ereignisse plastisch. Beschrieben wird, wie die von Blankenburg denunzierten Männer nicht in ihren Wohnungen, sondern auf demütigende Weise an ihren Arbeitsplätzen verhaftet wurden. Wie die Verurteilten Job und Wohnung verloren, ihre Promotion aberkannt bekamen, mitunter gar die Fahrerlaubnis abgeben mussten, weil ihnen zum Führen eines Fahrzeugs die »charakterliche Eignung« fehle.

Dass der Rassenhygieniker Robert Ritter im Zusammenspiel mit Staatsanwalt Thiede und Richter Ronimi die psychologische Begutachtung der Angeklagten übernahm, unterstreicht die Kontinuität der Homosexuellenverfolgung über das Kriegsende hinaus. Es waren Juristen aus der Nazizeit, die sich der Gesetze aus der Nazizeit bedienten, um ihre reaktionären Moralvorstellungen im Adenauer-Deutschland durchzusetzen.

Die Urteile der Frankfurter Homosexuellenprozesse gelten heute als menschenrechtswidrig. Die Entschädigung, die den Opfern 2017 zugesprochen wurde, kam für viele zu spät. Von den rund 100 Männern, die aufgrund der Aussagen Blankenburgs verhaftet wurden, landeten 75 auf der Anklagebank. Die meisten wurden zu Haftstrafen verurteilt. Zwei Fälle von Suizid sind dokumentiert.

Otto Blankenstein, auch Baron von Werder oder Baron Hohenlohe genannt, sitzt trotz seiner Kooperation mit der Staatsanwaltschaft zweieinhalb Jahre in Jugendhaft – und verschwindet danach spurlos. So wie die gesamte Homosexuellenszene, die nach dem Krieg für kurze Zeit Hoffnung auf eine Liberalisierung hatte, nach den Frankfurter Prozessen erneut für Jahrzehnte aus der Öffentlichkeit verbannt wird. Es ist das Verdienst dieses Dokfilms, das in Erinnerung zu rufen, ungeachtet der mitunter unbeholfenen filmischen Umsetzung.