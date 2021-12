Warten auf Empfehlungen

Fabrizio Bensch/REUTERS Die Finanzierung nach Fallpauschalen setzt Anreize, möglichst aufwendige und teure Operationen durchzuführen und ansonsten zu sparen (Vorbereitung einer Computertomographie)

Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat angekündigt, eine »moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung« auf den Weg zu bringen. Das ist ein großes Ziel vor dem Hintergrund, dass der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzte-, Kliniken- und Krankenkassenverbänden (G-BA) erst vorige Woche Maßnahmen der Qualitätssicherung erneut außer Kraft gesetzt hat. Bis Ende März können Krankenhäuser demnach von der Mindestausstattung mit Pflegefachkräften bei bestimmten Behandlungen abweichen. Außerdem wird in den Krankenhäusern auf bestimmte Kontrollen durch den Medizinischen Dienst verzichtet. Mit solchen Beschlüssen setzt das »höchste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen« Prioritäten, »um das Funktionieren der Krankenhäuser trotz Personalengpässen abzusichern«, wie es in einer Presseerklärung vom Donnerstag heißt.

»Dass nur die Behandlung zählt, die Gewinn bringt, rächt sich jetzt«, erklärte Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK, am 23. November vor dem Hintergrund der Pandemie und mit Bezug auf den Koalitionsvertragsentwurf. »Die reine Pflege auf der Station zählt nicht dazu.« Selbst Chefärzte sprechen die Verheerungen der hiesigen Gesundheitspolitik inzwischen deutlich aus. Manuel Wenk, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin im Düsseldorfer Florence-Nightingale-Krankenhaus, sagte am Freitag im Deutschlandfunk: »Die Gesundheitspolitik der vergangenen Jahre« habe bewirkt, dass Kliniken gezwungen worden seien, »sich betriebswirtschaftlich aufzustellen«. Allein durch drastische Sparpolitik und Leistungsverdichtung hätten sie es geschafft, ihren Versorgungsauftrag zu erfüllen. Aufgrund von »Fehlern im Vergütungssystem« sei dies »nur durch eine Sparpolitik im Bereich des Personals möglich« gewesen. Nun Intensivkapazitäten durch die Schaffung neuer Betten zu erhöhen, so Wenk, sei nicht möglich, wenn das dafür nötige Personal nicht existiert.

Ob und wie die künftige Regierung das Problem lösen möchte, bleibt in den acht Zeilen, die sich im Koalitionsvertrag mit der Krankenhausplanung und -finanzierung befassen, offen. Eine Regierungskommission soll Empfehlungen vorlegen, Leitplanken für eine auf »Leistungsgruppen und Versorgungsstufen basierende Krankenhausplanung« erarbeiten und sich dabei an Kriterien wie Erreichbarkeit und demographische Entwicklung orientieren. Die Krankenhausfinanzierung soll um ein »nach Versorgungsstufen differenziertes System erlösunabhängiger Vorhaltepauschalen« ergänzt werden.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ist skeptisch, ob sich »Leistungsgruppen und Versorgungsstufen als Kriterien einer Krankenhausplanung« eignen und fordert, dabei den »Stellenwert von Bettenzahlen und Vorhaltekapazitäten wie auch einer bedarfsgerechten Personalbemessung zur Bedarfsplanung« nicht außer acht zu lassen. »Problematisch ist, dass eine dringend erforderliche Behebung des länderseitigen Defizits zur Investitionskostentragung nicht Gegenstand des Koalitionsvertrages ist«, erklärte Robert Spiller, in der Verdi-Bundesverwaltung für den Bereich Krankenhauspolitik verantwortlich, am Freitag auf Anfrage von jW.

Laut der aktuellsten »Bestandsaufnahme zur Krankenhausplanung und Investitionsfinanzierung« der Deutschen Krankenhausgesellschaft stellten die Bundesländer im Jahr 2019 etwa 3,13 Milliarden Euro zur Investitionsförderung zur Verfügung. Gegenüber 1991 entspricht das dem Bericht zufolge einem realen Wertverlust von fast 50 Prozent.

Die Einführung »erlösunabhängiger Vorhaltepauschalen« weckt bei Interessenvertretern des Gesundheitswesens dagegen schon etwas mehr Interesse. Verdi sieht darin ein Mittel zur »Abkehr vom gegenwärtigen Fallpauschalenfinanzierungssystem« (DRG), wonach den Krankenhäusern je nach Diagnose bestimmte Geldmittel zur Verfügung stehen. Welche Wirkung der Ansatz allerdings entfalten kann, werde Spiller zufolge »maßgeblich von Art und Umfang der Vorhaltepauschalen« sowie von den zugrunde gelegten Versorgungsstufen abhängen. Der Gewerkschafter bekräftigte im Gegensatz dazu die Forderung nach der vollständigen Abschaffung des Fallpauschalensystems.