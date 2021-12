Proteste von Impfgegnern

Florian Wieser/APA/dpa Am Protest gegen Coronaschutzmaßnahmen in Wien beteiligten sich auch rechte Gruppen (Wien, 4.12.2021)

Ein Aufmarsch von rund 30 Anhängern der »Freien Sachsen«, die am Freitag abend mit Fackeln vor dem Wohnhaus der sächsischen Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) in Grimma gegen Coronamaßnahmen protestiert hatten, hat am Wochenende parteiübergreifend für Empörung gesorgt. Der SPD-Kovorsitzende Norbert Walter-Borjans nannte den Auftritt auf Twitter »faschistoid«, Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sah sich an »die dunkelsten Kapitel unserer deutschen Geschichte erinnert«. Seitens der sächsischen Linkspartei wurde darauf hingewiesen, dass »Freie Sachsen« ein neues Label der einschlägig bekannten Neonazitruppe »Pro Chemnitz« sei. Gefordert wurde, dass Landesinnenminister Roland Wöller (CDU) Amts- und Mandatsträger schützen müsse.

Am Sonnabend kam es in mehreren deutschen Städten zu Protesten von sogenannten Querdenkern, Impfgegnern und offenen Faschisten gegen Coronaschutzmaßnahmen. Nach dem Verbot eines durch Berlin-Kreuzberg angekündigten Marsches gingen im Bezirk Lichtenberg mehrere hundert Demonstranten auf die Straße. Dabei kam es nach Angaben von Jörg Reichel, Berliner Geschäftsführer der Journalisten-Union bei der Gewerkschaft Verdi, zu mehreren Angriffen auf Pressevertreter durch »zum Teil bekannte Rechtsradikale«. So wurde einem Reporter des Tagesspiegel das Handy entrissen, der Angreifer konnte später festgenommen werden. Einige »Querdenker«, die demonstrativ ohne Masken mit der S-Bahn fahren wollten, wurden von beherzten Fahrgästen aus dem Zug befördert, wie auf Twitter veröffentlichte Videos zeigen. In Hamburg protestierten rund 5.000 Menschen. In mehreren Thüringer Städten gingen insgesamt rund 1.000 Demonstranten, darunter Anhänger der AfD und der Neonazipartei »Der III. Weg«, auf die Straße.

Auch in Wien fand am Sonnabend eine Großdemonstration statt. Sie richtete sich gegen die ab Februar 2022 in Österreich geltende Impfpflicht, mehr als 40.000 Demonstranten nahmen daran teil. Auch die faschistische »Identitäre Bewegung« hatte sich laut ORF eingereiht. An antifaschistischen Gegenprotesten beteiligten sich rund 1.500 Menschen. In Luxemburg wiederum stürmten Maßnahmengegner einen Weihnachtsmarkt, auf dem nur Geimpfte und Genesene zugelassen waren. Zu Protesten kam es auch in Italien, Belgien und den Niederlanden.