Die Samthandschuhe des Westens

Die antirussischen Kämpfer der bundesdeutschen »Qualitätsmedien« steigerten sich in der vergangenen Woche in Kriegslust hinein. Am weitesten ging Welt-Redakteur Clemens Wergin am Donnerstag: »Russlands Präsident Wladimir Putin spielt seit Jahren mit harten Bandagen, höchste Zeit, dass auch der Westen die Samthandschuhe auszieht.« Nicht nur für Wergin sind NATO-Truppen an der russischen Grenze und die Massierung der halben ukrainischen Armee im Osten des Landes so sanft, dass es sie faktisch nicht gibt. In der Süddeutschen Zeitung erklärte analog am Freitag deren Außenpolitik-Chef Stefan Kornelius, eine Abstandsgarantie oder Nichteinmischungsklausel gegenüber Russland, wie Moskau sie anstrebe, könne es nicht geben: »Sie käme einer Aufteilung Europas in Einflusszonen gleich, der Kontinent fiele quasi in den Kalten Krieg zurück.« Denn merke: Wenn die NATO Europa teilt und kalten Krieg gegen Russland und Belarus führt, ist das keiner, sondern vielmehr Ausdruck von Respekt vor Völkerrecht und Souveränität. Kornelius fügt nämlich an: »Alle Staaten in der russischen Peripherie verlören das Recht, souverän über ihre politischen Allianzen zu entscheiden.« Zum Beispiel in Tallinn, Riga, Vilnius und Kiew, wo die herrschende Kaste von EU und NATO alimentiert wird, haben alle das Recht, souverän zu sein.

In der FAZ schrieb der außenpolitische Kommentator Klaus-Dieter Frankenberger am selben Tag: Putin spricht dem Staat Ukraine »jedwe­de Souve­rä­ni­tät ab und schlägt ihn dem eige­nen Macht­bereich zu«. Merkwürdig, dass die Bundesrepublik, Frankreich, die Ukraine und Russland in den Minsker Abkommen überhaupt miteinander über die Beilegung des Krieges Kiews gegen die eigene Bevölkerung im Donbass geredet haben. Allerdings hält sich die vom Westen aufgerüstete Regierungsclique in Kiew an keine Vereinbarung. Na und? Frankenberger kennt die Lösung: »Putin muss den Preis kennen, den eine Aggres­si­on hätte. Der sollte hoch sein. Darüber muss sich auch der Westen im klaren sein.«

So dringt nach außen, dass in Erwartung der Außenministerin Annalena Baerbock im Regierungsberlin Kriegsstimmung eingezogen ist, nicht anders als vor 22 Jahren beim SPD/Grünen-Krieg gegen Jugoslawien. Damals hieß die Lüge »Völkermord«, heute: Allein Russland schickt Truppen an die Grenze zur Ukraine. Und wenn eingeräumt wird, Kiew tue das auch (es hat damit angefangen, wie stets reagiert Russland lediglich), sind selbstverständlich allein die Russen ein Grund zu Sorge. Eine solche Kapriole schlägt zum Beispiel Wergin: »Moskau gibt sich ›alarmiert‹ über ukrainische Truppenmassierungen im Osten des Landes und wirft dem Westen vor, die Ukraine zu einem antirussischen Land machen zu wollen. Tatsächlich jedoch ist es Russland, das seine Truppen auf besorgniserregende Weise an der Grenze zur Ukraine massiert.« Denn selbstverständlich ist der Aufmarsch von 125.000 Mann der ukrainischen Armee im Osten nicht besorgniserregend, Kiew setzt auf »Blitzkrieg«, das heißt auf so etwas wie eine deutsche Erfindung. Es geht nur darum, einige zehntausend »Prorussen« zu beseitigen. Die haben nämlich nicht das Recht, souverän über ihre Allianzen zu entscheiden. Wie auch die 96 Prozent der Wähler auf der Krim, die 2014 für eine Vereinigung mit Russland stimmten.

Wenn aber Kiew, das sich an die in Minsk vereinbarten Schritte zur Konfliktlösung nie gehalten hat, »souverän« entscheidet, den schwelenden Krieg zu einem großen werden zu lassen, dann müssen selbstverständlich Bundesrepublik und der gesamte Westen die »Samthandschuhe« ausziehen. Darin sind sich die Unisono-Kriegsfreunde Wergin, Kornelius, Frankenberger und andere einig. Russland? Geht »uns« nur noch militärisch was an.