»Wir müssen das giftige Erbe des Feudalismus beseitigen«

Epifanio San Juan Jr. …oder E. San Juan Jr. ist ein philippinisch-US-amerikanischer Intellektueller, dessen Arbeiten ein breites Spektrum von Bereichen und Disziplinen (von Semiotik bis hin zu philosophischen Untersuchungen des historischen Materialismus) umfasst. Gleichzeitig versteht er sich als Sozialaktivist, dessen Politisierung in den Studentenbewegungen in den Philippinen und in den USA in den 1950er und 1960er Jahren erfolgte. E. San Juan Jr. ist emeritierter Professor für Englisch, vergleichende Literaturwissenschaft und Ethnische Studien an verschiedenen Universitäten in den USA. Er war u. a. Stipendiat des W. E. B. Du Bois Institute an der Harvard University und Fulbright-Professor für Amerikastudien an der Universität Leuven (Belgien). Als Leiter des Philippines Cultural Studies Center in Storrs, Connecticut (USA), verfasste er eine Vielzahl von Büchern – darunter »US Imperialism and Revolution in the Philippines«, »Toward Filipino Self-Determination« und »From Globalization to National Liberation«

Anmerkungen

1 Die im Frühjahr 1942 von Sozialisten und Kommunisten gegründete Hukbalahap (Antijapanische Volksarmee) benannte sich nach der formalen Unabhängigkeit der Philippinen am 4. Juli 1946 um in Volksbefreiungsarmee. Mitte der 1950er Jahre gelang es der damaligen Regierung unter Ramon Magsaysay, einem CIA-Zögling und Produkt der in den USA im Entstehen begriffenen PR-Industrie, den Huk-Partisanen in aufwendigen Counterinsurgency-Programmen das Rückgrat zu brechen. In der Huk-Nachfolge sieht sich die im Frühjahr 1969 entstandene Neue Volksarmee (NPA), die Guerillaorganisation der heutigen Kommunistischen Partei (CPP), die ihrerseits Teil der aus insgesamt 18 Mitgliedsorganisationen bestehenden und im politischen Untergrund agierenden Dachorganisation der Nationalen Demokratischen Front der Philippinen (NDFP) ist.

2 Das im Text mal EDSA-Ereignis, mal EDSA-Revolte genannte Geschehen bezieht sich auf die Massendemonstrationen mit Hunderttausenden Teilnehmern Ende Februar 1986 entlang der Epifanio de los Santos Avenue (kurz: EDSA), einer der wichtigsten Verkehrsadern in Metro Manila. Infolge der dortigen Protestkundgebungen wurde Marcos gestürzt und Corazon C. »Cory« Aquino avancierte zur neuen Präsidentin.