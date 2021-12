Nachschlag: Kurzer Abgang

Georg Hochmuth/APA/dpa

Die österreichische Politik ist um eine schillernde, genauer gesagt: vor Pomade schillernde Figur ärmer. Sebastian Kurz, wegen Korruptionsermittlungen im Oktober als Bundeskanzler zurückgetreten, hat seinen Abschied aus der Politik erklärt. Er verspüre Dankbarkeit, erklärte der Mittdreißiger, der 2013 als Außenminister über das Land gekommen war wie der Kanzler in Windelhosen und Sabberlätzchen in Peter Hacks’ Märchen »Die Babyherrschaft«. Der letzte Auftritt des ÖVP-Politikers unterscheidet sich kaum von längst Bekanntem: Kurz hat fleißig alle Rhetorikkurse besucht und weiß seine Aussagen durch rhythmisches Rudern der Arme zu unterstützen. Was er sagt, ist, wie nicht anders zu erwarten, dünn und dürftig. Kurz lobt vor allem sich selbst, seinen Dienst »für unser wunderschönes Land«, und legt noch einmal ein Bekenntnis zum Kapitalismus ab. Mit welcher gnadenlosen Unverfrorenheit sich der »Wunderwuzzi« hier zum letzten Mal aus der Affäre redet, ist aber dennoch sehenswert. (row)

https://kurzelinks.de/Abgang