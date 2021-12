»Unsere Häuser wurden nicht zum Spaß gekauft«

Bildgehege/imago images Ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt: Protest gegen Verdrängung in Berlin

An diesem Sonnabend findet in Berlin-Kreuzberg eine Kundgebung gegen Verdrängung statt. Gemeinsam mit anderen Mietern aus der Naunynstraße wollen Sie gegen »Spekulation mit unserem Wohnraum« protestieren. Wer spekuliert da womit?

Der offizielle Käufer unserer Häuser ist die Firma »REG Drei« aus Braunschweig. Diese ist erst im September dieses Jahres gegründet worden – anscheinend nur, um Häuser zu kaufen. Dahinter steht die Jebsen Group, der 95 Prozent der REG gehört. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Hongkong und ist hauptsächlich in Asien aktiv. Die Jebsen Group ist stolz darauf, Porsche nach China gebracht zu haben, und taucht in den Pandora-Papers (internationale Recherche über sogenannte Steueroasen, jW) auf.

Spekuliert wird mit uns: den Mieterinnen und Mietern der Naunynstraße und unseren Wohnungen. Betroffen sind insgesamt 39 Wohneinheiten, in denen mehr als 100 Menschen wohnen. Wir gehen davon aus, dass unsere Häuser nicht zum Spaß gekauft wurden, sondern dass bestimmte Renditeerwartungen dahinterstehen. Und diese kann man bei Wohnungen nur mit teuren Mieten oder der Umwandlung in Eigentumswohnungen erreichen.

Wie sicher sind Ihre Informationen bezüglich des Eigentümers? Haben Sie mit ihm Kontakt aufgenommen?

Vollkommen sicher. Wir haben Einblick ins Handelsregister und ins Grundbuch genommen. Bisher ist kein Kontakt zustande gekommen. Der neue Eigentümer wollte sich nur mit mir persönlich treffen – aber ich bin nur einer von vielen Mietern. Deshalb haben wir ihm angeboten, uns alle per Videokonferenz zu treffen oder uns einen Brief zu schreiben, indem er sich vorstellt. Aber das lehnte er ab.

In einer Mitteilung verweisen Sie darauf, dass ein jüngst gesprochenes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts unmittelbare Konsequenzen für Sie hat. Die Leipziger Richter kippten im November die insbesondere in Friedrichshain-Kreuzberg gängige Praxis, dass der Bezirk in sogenannten Milieuschutzgebieten das Vorkaufsrecht anwendet und Häuser erwirbt. Das war auch bei Ihnen geplant?

Ja. Wir haben mehr als 300 Genossenschaften angeschrieben, acht Interessenten hatten sich schon beim Bezirk zurückgemeldet. Klar, auch bei einer Genossenschaft muss Miete gezahlt werden – aber man darf über wichtige Entscheidungen mitbestimmen, und die Mieten steigen nie so hoch wie auf dem sogenannten freien Markt. Uns wäre es lieber, und auch für die Stadt wäre es besser gewesen, hätte eine Genossenschaft die Häuser gekauft.

Welche Vorteile hat es für Sie überhaupt noch, in einem Milieuschutzgebiet zu wohnen?

Immer noch einige. Luxusmodernisierungen sind nicht so leicht möglich, Umwandlungen in Eigentumswohnungen auch nicht. Dennoch haben die letzten Jahre in Berlin gezeigt: Auch in Milieuschutzgebieten wird verdrängt. So ist etwa der Anbau von Balkonen weiterhin möglich, und die Kosten können auf die Miete draufgeschlagen werden.

Wann genau haben Sie sich als Mietergemeinschaft organisiert, und wie lief das ab?

Im Sommer hieß es, unsere Wohnungen sollten besichtigt werden. Damit waren wir gewarnt. Wir haben dann sofort Mietertreffen einberufen und uns beraten lassen. Whats-App-Gruppe, Mailverteiler, Arbeitsgemeinschaften, Homepage, Treffen mit Journalisten und Politik … All das ist sehr schnell entstanden, weil sich Nachbarinnen und Nachbarn engagiert haben. Das war ein tolles Gefühl.

Bei Ihrer Kundgebung sollen auch Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke sprechen. Die Parteien haben in ihrem jüngst in Berlin vorgelegten Koalitionsvertrag entschieden, die Umsetzung des Enteignungsvolksentscheids auf die lange Bank zu schieben. Was erhoffen Sie sich von der Einladung?

Parteien sind keine monolithischen Blöcke, sondern beinhalten immer verschiedene Strömungen und Positionen. Bei unserer Kundgebung werden Canan Bayram, Katrin Schmidberger und Pascal Meiser sein. Alle drei kennen wir als aktive Unterstützer von Mieterprotesten. Parteien brauchen Druck von außerparlamentarischen Bewegungen. Aber letztere brauchen auch engagierte Politikerinnen und Politiker, die ihre Forderungen ins Parlament tragen.