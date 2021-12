Reine Augenwischerei

Carsten Koall/dpa Die von Kritikern befürchtete Privatisierung der Berliner S-Bahn ist noch lange nicht abgewendet

Rund 8.000 Mitglieder der Berliner Linkspartei sind ab diesem Donnerstag bis einschließlich 17. Dezember aufgerufen, per Urabstimmung über die Neuauflage einer Koalitionsregierung mit SPD und Bündnis 90/Die Grünen zu entscheiden. Wie zu hören ist, »rumort« es an der Basis und soll das Ja zu einer »R2G«-Verlängerung diesmal kein Selbstläufer sein. Zum Beispiel will sich aus der vorderen Parteiriege die stadtentwicklungspolitische Sprecherin im Abgeordnetenhaus, Katalin Gennburg, verweigern. »Es gibt in dem Koalitionsvertrag einen klaren Kurswechsel weg von einer kommunalen Wohnraumversorgung hin zu einer Entfesselung der privaten Bauwirtschaft«, zitierte sie am Dienstag das ND. »Ich will rebellisches Regieren«, das habe man aufgegeben.

Für den linken Flügel könnten insbesondere zwei Kröten zu fett zum Schlucken sein: die Quasiversenkung des Volksentscheids zur Enteignung großer Immobilienkonzerne durch das Vorschalten einer sogenannten Expertenkommission sowie die Fortsetzung der S-Bahn-Ausschreibung mit der damit verbundenen Gefahr einer Zerschlagung des heute noch integrierten Betriebs. Auch bei diesem Thema ist inzwischen der durch die Blendgranate »Kommunalisierung« erzielte Ablenkungseffekt verpufft. Die Ankündigung der drei Senatsparteien, in »zügige Verhandlungen« mit dem Bund und der Deutschen Bahn AG (DB) zum Kauf der S-Bahn Berlin GmbH einzutreten, zielt in erster Linie darauf ab, Zeit zu gewinnen und die Parteiseele zu besänftigen. Kommt dann irgendwann die absehbare Absage durch die DB und die Bundesregierung, lässt sich immer noch sagen: Man hat es doch versucht.

In der Zwischenzeit werden Fakten geschaffen. Am Ende des Vergabewettbewerbs um den Betrieb zweier Teilnetze sowie zur Beschaffung und Instandhaltung eines neuen Fuhrparks im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) wird entweder der alte neue Sieger, die DB, stehen. Oder es erhalten ein oder mehrere neue Betreiber den Zuschlag, wodurch die Zerstückelung der S-Bahn zur greifbaren Gefahr würde. Die SPD-Beschlusslage sieht für den Fall vor, dass der »Betrieb aus einer Hand« gefährdet ist, das Ergebnis nicht umzusetzen. »Der Parlamentsvorbehalt gilt weiterhin«, heißt es dazu im Koalitionsvertrag. Allerdings könnte sich das gravierende Problem ergeben, dass ein möglicher Gewinner Alstom als Träger eines dann »positiven Interesses« für seine entgangenen Profite in Höhe von Hunderten Millionen Euro entschädigt werden müsste. Wie das wohl bei den Wählern ankäme?

Angenommen, die DB macht, wie insgeheim von SPD und Linkspartei erhofft, das Rennen. Wäre dann die von Kritikern befürchtete Privatisierung abgewendet? Eben nicht, denn tatsächlich tritt das Staatsunternehmen im Verbund mit den Fahrzeugbauern Siemens und Stadler an, die die Beschaffung und Instandhaltung von bis zu 2.160 neuen Waggons über eine 30jährige Laufzeit zu erledigen hätten. Solche ÖPP-Deals im Verkehrsbereich treten immer einen Raubzug durch die Steuerkasse los und enden mit der Verwahrlosung öffentlicher Infrastruktur. Ein »Weiter so« mit der Deutschen Bahn markiert also mindestens eine Teilprivatisierung. Vor allem aber rückte damit die beschworene Kommunalisierung in weite Ferne, die »Rot-Grün-Rot« mit dem »Fahrplan zum Aufbau eines eigenen Eisenbahnverkehrsunternehmens (EVU)« vorbereiten will. Das Konstrukt, so es denn wirklich kommt, wäre nicht mehr als eine leere Hülle im Wartestand. Zum Zuge käme es frühestens nach Auslaufen der Verkehrsverträge, 2035 für die Ringbahn, ab 2042 für Nord-Süd- und die Stadtbahn.

Für Carl Waßmuth vom Bündnis »Eine S-Bahn für alle« ist der beschworene Parlamentsvorbehalt »nur ein Trugbild, das Hologramm tatsächlicher Politik, die heute hier und jetzt die Privatisierung beenden könnte«. Diese müsse darin bestehen, die Ausschreibung umgehend abzubrechen, bis 2027 ein schlagkräftiges EVU auf die Beine zu stellen und diesem den Betrieb nach dem Vorbild der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ab 2027 per Direktvergabe zu übertragen. »Alles andere ist Augenwischerei«, bekräftigte er am Mittwoch gegenüber jW. Auch Waßmuths Mitstreiter, der Berliner Rechtsanwalt Benedikt Hopmann, sieht »keinen vernünftigen Grund, die Ausschreibung weiterzuführen«. Verkaufsgespräche mit der DB und dem Bund stünden weder einer Kommunalisierung auf eigene Faust im Wege, noch rechtfertige dieser Schritt, das Vergabeverfahren weiterlaufen zu lassen, sagte er jW. »Eine Vergabe in 15 oder 30 Jahren in Aussicht zu stellen kann keine ernsthafte Alternative sein.«