Nachschlag: Schlechte Zeiten, Bruder!

NTB Scanpix/Gorm Kallestad via REUTERS Wieder Krieg im Osten? Jens Stoltenberg trainiert schon

Ferngesehen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Mit Wollmütze, dahinter zwei kleine Panzer. Schneit. Was’s los? Wieder Krieg im Osten? Nee, noch nicht. Aber der Westen trainiert schon. 1.500 Mann im Baltikum. »Heute-Journal« hat die Bilder. NATO-Gerät rollt durch Birkenwäldchen. Klar: Wir sind bereit, wenn der Russe kommt. Der »massiert« angeblich gerade Truppen an der ukrainischen Grenze. Satellitenbilder! Geraune. Kanadische Außenministerin im Schneegestöber mit breitkrempigen Filzhut. Style passt nicht so ganz. Versichert Beistand. Kommentator stöhnt: »Russland, immer wieder Russland.« Putin testet »Schwachstellen des Westens«. Wie heiß wird der neue Kalte Krieg? Bild: »Ukraine-Präsident zittert. Russland plant Putsch gegen mich.« Wann? 1. Dezember. Also jetzt. Muss unbedingt wieder »Heute-Journal« schauen heute abend. Vorher noch einkaufen. Alles! Brot, Butter, Klopapier. Schlechte Zeiten, Bruder. (mis)