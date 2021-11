Rotlicht: Zensur

Gemeinfrei Karl Marx als Prometheus – Karikatur auf das Verbot der Rheinischen Zeitung durch die preußische Zensur 1843

Auch wenn der Begriff der Zensur aus der römischen Antike stammt (lat. censura, Prüfung oder Beurteilung), beginnt die eigentliche Geschichte der Unterdrückung unliebsamer öffentlicher Äußerungen erst mit der Durchsetzung des Christentums. Um die eigene Lehre gegen häretische Auffassungen abzusichern, wurden die Schriften nichtchristlicher Autoren im 4. und 5. Jahrhundert in großer Zahl vernichtet. Gut hundert Jahre nach der Erfindung des modernen Buchdrucks schuf die römisch-katholische Kirche 1559 das »Verzeichnis der verbotenen Bücher«, das bis Mitte des 20. Jahrhunderts fortgeführt wurde. Es ist die erste historisch bekannte »schwarze Liste«; sie liest sich wie ein Who’s who von Reformation und Aufklärung.

Ebenfalls im 16. Jahrhundert wurde die Reichszensur eingeführt. Die Kaiserliche Bücherkommission mit Sitz in Frankfurt am Main, dem Ort der Buchmesse, übte aber nur eine Nachzensur. Engmaschiger wurden die Kontrollen mit der Entstehung zentralisierter Staaten in der Frühen Neuzeit. Neben religiösen Fragen und solchen der »Sittlichkeit« befasste sich die Zensur nun insbesondere mit politischer Kritik. Die Zensurmaßnahmen, das verdeutlicht die strenge Vorzensur, die im Deutschen Bund mit den Karlsbader Beschlüssen von 1819 eingeführt wurde, waren vor allem gegen die bürgerlich-demokratische Bewegung gerichtet. In dem Maße, wie die Bourgeoisie in den herrschenden Block hineinwuchs, rückten immer stärker sozialistische Äußerungen in den Fokus der Zensur, wovon die ab 1878 für zwölf Jahre geltenden Sozialistengesetze das beste Beispiel gaben. Der Umgang mit Zensur und das Erlernen der »Sklavensprache« (Lenin) zum Zweck ihrer Täuschung begleitete die Linke denn auch von ihren Anfängen an.

Die Weimarer Republik garantierte die freie Meinungsäußerung, schränkte sie aber mittels verschiedener Gesetze, die ursprünglich gegen rechte Republikfeinde gerichtet waren, jedoch zumeist gegen Demokraten und Linke angewandt wurden, deutlich ein. Die Rote Fahne war oft für kürzere Zeiträume verboten, kommunistische Schriftsteller landeten regelmäßig wegen Hochverrats vor dem Kadi. Heinrich Mann präzisierte vor diesem Hintergrund 1927 treffend, worauf sich die Meinungsfreiheit in der Verfassung tatsächlich bezog: »Gemeint sind bürgerliche Rechte, bürgerliche Schrift.« Unter der Herrschaft der Nazis wurde die Zensur allumfassend. Bis heute emblematisch sind die reichsweit inszenierten Bücherverbrennungen des Jahres 1933.

Die Bundesrepublik behauptet, frei von Zensur zu sein. So steht es in Artikel fünf, Absatz eins des Grundgesetzes. Zutreffend ist das, von den Bestimmungen des Strafgesetzbuchs wie beispielsweise Paragraph 130 (Volksverhetzung) einmal abgesehen, aber nur bedingt. Mit der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz existiert eine spezifische staatliche Zensurinstitution, andere wie die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft oder die Unterhaltungssoftware Selbstkon­trolle sind privat organisiert. Im Kontext des KPD-Verbots und im Kampf gegen die DDR übte der westdeutsche Staat zeitweise eine rigide Zensur. Dazu zählte auch die massenhafte Überwachung des Postverkehrs mit der DDR. Schätzungen zufolge wurden zwischen 1950 und 1968 300 Millionen Briefe konfisziert und zum Großteil vernichtet. Bis heute von großer Bedeutung ist die informelle Zensur und die »Schere im Kopf«. Schon der 1980 aus der in Sachen Zensur auch nicht eben zimperlichen DDR übergesiedelte Schriftsteller Klaus Schlesinger wusste, dass die Macht der BRD-Feuilletonchefs »der eines ZK-Sekretärs für Kultur nur wenig nachsteht«. Aktuelle Zensur­debatten befassen sich verstärkt mit den sozialen Medien. Sie problematisieren einerseits die Vorherrschaft einiger Monopolkonzerne und die Manipulation durch Algorithmen etwa bei Facebook, andererseits das 2017 in Kraft getretene Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das gegen Hasskriminalität im Netz schützen soll, die Zensur vermeintlich strafbarer Inhalte aber den Betreiberfirmen überlässt.