Menschen wie Ameisen

Wie zeichnet man den Schrecken? KZ-Häftlinge in Gaétan Nocqs »Rapport W«

Es ist 1940. Er ist Häftling 4859. Und er ist in Auschwitz. Freiwillig! Vielleicht hat das mit seiner Familie zu tun? Sein Großvater war gegen den Zaren. Häftling 4859 heißt Tomasz Serafinski. Aber das ist nicht sein wahrer Name. Denn er ist Witold Pilecki, Hauptmann der Geheimen Polnischen Armee (TAP). Und nein, seine Geschichte ist nicht ausgedacht. Dieser Witold Pilecki war zuerst Pfadfinder, dann im Ersten Weltkrieg Offizier der Polnischen Armee. Dann steht er plötzlich im Krieg gegen das junge Sowjetrussland, das sich im März 1921 mit dem Vertrag von Riga aus dem Krieg retten kann. Natürlich war Pilecki 1939 gegen die deutschen Faschisten aktiv. Im Untergrund schlug er seinen Vorgesetzten vor, nach Auschwitz zu gehen – er wollte wissen, was da gebaut wird und vor allem den Widerstand organisieren. Er inszenierte seine Verhaftung und kam kurzerhand ins Lager.

Seine Idee können wir heute bestenfalls naiv nennen. Aber was wusste man in Polen 1940 von einem KZ? Pilecki brauchte nur wenige Augenblicke, um zu erkennen, wohin er da geraten war: »Im unheimlichen Lichtschein, den die Scheinwerfer von allen Seiten warfen, erkannten wir Wesen, die wie Menschen aussahen, deren Verhalten aber dem wilder Tiere glich (ich sehe hier wirklich Tiere vor mir; unsere Sprache hat einfach kein Wort für solche Geschöpfe …)« Das Zitat aus seinem Buch: »Freiwillig nach Auschwitz: Die geheimen Aufzeichnungen des Häftlings Witold Pilecki«, zeigt, wie unvorstellbar die Lage war. Zuerst schart Pilecki eine Fünfergruppe um sich. Kaum einer kennt den anderen, sie verwenden Kunstnamen wie Frau 33 oder Leutnant 1, denn die SS hat ihren eigenen Geheimapparat im Lager.

1942: Pilecki ist eher zufällig noch am Leben, hat eine Organisation aufgebaut, der »Bund Militärischer Organisationen« (ZOW), 800 Menschen, die alle in Fünfergruppen operieren, jede unabhängig. Sie schützen junge Häftlinge, besorgen Medikamente, leisten Fluchthilfe, übernehmen an den Schaltstellen des Lagers wichtige Funktionen. Und er schreibt Berichte. Den Rapport. Seinen Rapport. Der wird nach London geschmuggelt. Dort sitzt die polnische Exilregierung. Seine Berichte erscheinen so unglaublich, dass sie keiner glaubte …

Gaétan Nocq ist ein französischer Comiczeichner, er ist 1968 geboren und lebt heute in Paris. Ihm stellten sich bei seiner Adaption von Pileckis Erinnerungen schwierige Fragen: Wie soll man zu Auschwitz Comicbilder zeichnen? Wie geht man da mit Farben um? Was steht in einer Sprechblase, wenn ein Häftling einem SS-Offizier antwortet? Nocq besuchte mehrfach das Lager Auschwitz, betrieb ein intensives Quellenstudium. Im Buch zeichnet er betont reduktionistisch, aber nicht abstrakt. Meist sind die Panels monochrom ausgemalt oder auf einen einfarbigen Hintergrund geblendet. Die Farben wechseln, aber nur selten sind zwei oder gar drei in einer Zeichnung zu finden. Schraffierte Flächen, die gern ins Aquarell verlaufen. Die bis ins Skizzenhafte scharf geschnittenen Gesichter der Geschundenen sind fahl. Es sind Gesichter von Toten, die noch leben. Gesichter, die alles verloren haben, was ein Gesicht zeigen oder sein kann. Immer wieder unterbricht Nocq die Lagerszenen mit Naturszenen oder Erinnerungen des Protagonisten. Denn das Lager hat ja Grenzen. Hat es das? Die Häftlinge sehen Bäume, die sich im Wind wiegen, aber der Wind bringt Blutgeruch. Asche regnet herab, es ist die Asche der Freunde. Natur und Widernatur. Stille und Schrei. Die Panels zeigen im Weitwinkel Menschen, die wie Ameisen ins Bild gestreut wurden. Ameisen, die jederzeit zertreten werden können. Und werden.

Nocqs Darstellung endet 1943 mit Pileckis Flucht aus dem Lager, seine Enttarnung durch die SS stand kurz bevor. Die Geschichte nach der Geschichte nimmt ihren Lauf. Wir treffen Pilecki ein Jahr später während des Warschauer Aufstands wieder. Nach dem Krieg ist er ganz Patriot. Aber Polen steht zwischen den Mächten, ist politisch zerrissen. Die bürgerliche Klasse sträubt sich. Die Bauern pflügen. Die Arbeiter bauen auf. Pilecki sträubt sich, will nicht in den Westen, traut aber der neuen Macht nicht. 1948 wird Witold Pilecki wegen Spionage für die Westmächte festgenommen, verurteilt und kurzerhand erschossen. Er wird heute in Polen als Nationalheld gefeiert. Ein Held, der am Ende zwischen den Blöcken stand. Nicht freiwillig. Es existiert ein Foto vom Schauprozess gegen ihn. Er steht aufrecht. Sein Gesicht ist fahl.