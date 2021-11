Da knackt die Nuss

Martin Müller/imago Kontextualisieren, nicht »canceln«: »Danse orientale« im »Nussknacker« (Staatsballett Berlin, 2016)

Vom Staatsballett Berlin kann man Obskures lernen. Tolles auf die Beine zu stellen, das reicht offenbar nicht mehr, um Aufsehen zu erregen. Progressiv dagegen ist, sich aus fragwürdigen Gründen heimlich selbst zu zensieren, um es dann in Interviews mit Boulevardblättern einzuräumen. Eine im Ballett bislang einmalige Nummer, die die kommissarische Intendantin des Staatsballetts Berlin, Christiane Theobald, da seit einer Woche abzieht.

Weltweit werden die Ballette »Der Nussknacker« und »La Bayadère« aus dem 19. Jahrhundert mit folkloristischem Flair getanzt. Nur in Berlin nicht mehr. Grund: Folkloretänze wie der »Chinesische Tanz« oder auch der »Danse orientale«, die zur Grundausstattung des »Nussknackers« gehören, könnten rassistisch diskriminieren. Und die Geschichte der verliebten Tempeltänzerin, die der »Bayadère« den Namen gab, spielt in einem Phantasie-Indien des 19. Jahrhunderts – auch das passt der Ballettleitung nicht (mehr). Dabei fand das Stück 2018, als es vom weltberühmten Choreographen und ehemaligen Direktor des Moskauer Bolschoi-Balletts, Alexei Ratmansky, zur Premiere gebracht wurde, noch Theobalds Wohlgefallen.

Unter Theobalds Leitung treibt das Staatsballett Berlin richtungslos dahin, leidet auch wegen Corona verstärkt unter Publikumsschwund. Jetzt füllt die Debatte über angeblichen Rassismus in der Ballettklassik die Feuilletons. Außerhalb Berlins wurde nirgendwo ein Tanzstück derart hinterfragt. Denn der Rassismusverdacht entbehrt der Grundlage. Um zu diskriminieren, müsste eine Herabsetzung oder Herabwürdigung stattfinden. So etwas ist in den anmutig-ästhetischen Tänzen nicht nachzuweisen. Das ist höchstens historischer Exotismus. Den sollte man kontextualisieren, nicht »canceln«.

Wenn man mit dem Radikalprogramm Ernst machte, müsste man in der Opernwelt gleich ganz aufräumen: Weg mit den exotischen Gefilden einer »Madama Butterfly« oder der »Entführung aus dem Serail«. Derweil sind in der Popkultur wilde Mixe aller möglichen Ethnolooks gang und gäbe, ohne Rücksicht auf historische Kontexte. Aber was haben die neuen Puristen eigentlich gegen die Kraft der Phantasie, der Schönheit und der Stilmischungen? Dürften ihnen zufolge »deutsche« Künstler nur noch »deutsche« Kunst zeigen? Gerade die Folklore sorgt für Weltoffenheit und Toleranz in der klassischen Kunst, in der Konzertmusik, in der Oper, im Ballett. Das sollte auch so bleiben.

Christiane Theobald jedoch, nun ja. Den Berliner Ballettfans zufolge, die sich in den sozialen Medien äußern, sollte sie wohl besser heute als morgen ihren Posten räumen.