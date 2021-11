Die magische Kugel

Prod.DB/imago images Safety first: Tausende Dokumente zum Kennedy-Mord bleiben weiter unter Verschluss

Einen Dokumentarfilm über das größte Komplott in der US-Geschichte zu produzieren, erfordert Selbstbewusstsein. Allzu leicht wird man mit der Keule »Verschwörungstheorie« erschlagen. Regisseur Oliver Stone sagt dazu nur knapp: »Aus der Conspiracy theory sind nun Verschwörungstatsachen geworden.«

Es geschah rund drei Jahre nach dem Mord an Präsident John F. Kennedy. Die Zweifel an der offiziellen Version vom verwirrten Einzeltäter, vom »Lone gunman«, hatten sich vervielfacht, und immer weniger glaubten an den regierungsamtlichen Warren-Report. Da ging ein Memo raus an alle Dienststellen der CIA und ihre verdeckten Mitarbeiter in den großen Medien, Absender war die Abteilung für psychologische Kriegführung. Es enthielt Anweisungen und Tips, wie mit den Zweifeln und Zweiflern an der Einzeltäterthese umzugehen sei, wie man den »Verschwörungstheorien« am besten begegnen könnte.

Der auf Englisch meistens benutzte Begriff lautete zuvor »Assassination theory« (Attentatstheorie); aber jetzt wurde mit dem CIA-Memo der Ausdruck »Conspiracy theory« zu einem Kampfbegriff des ideologischen Kriegs. Hatte man jemand als Verschwörungstheoretiker eingestuft, dann war er automatisch unseriös, am Geld interessiert (Auflage!), regierungsfeindlich oder paranoid. Im Lauf der Zeit entstanden auch derart unsinnige Theorien über den Präsidentenmord – bis hin zur Beteiligung von Außerirdischen –, dass man vermutet: Einige von ihnen stammen direkt aus der geheimdienstlichen Giftküche.

Ungefähr zur gleichen Zeit vertiefte sich Jim Garrison, ein unbekannter Staatsanwalt in New Orleans, aus beruflicher Neugier in den Warren-Report, 26 Bände plus Zusammenfassung – mit der Erkenntnis: An diesen Report könne nur glauben, wer ihn nicht gelesen habe. Die Theorie vom Einzeltäter Lee H. Oswald sei unhaltbar. Aus dem Ankläger Garrison, der einen der Komplottbeteiligten seinerzeit unter Anklage stellte, machte Regisseur ­Stone vor 30 Jahren die von Kevin Costner gespielte Hauptfigur des Films »JFK. Tatort Dallas«.

Der Film hatte seinerzeit große Resonanz. Der US-Kongress erließ ein Gesetz zur Sichtung der Dokumente, bildete eine neue Untersuchungskommission und beschloss, dass sämtliche Unterlagen 2017 freizugeben seien. Mit der üblichen Einschränkung: »… soweit sie nicht die nationale Sicherheit gefährden«, was nun leider bedeutet: einige zigtausend Dokumente bleiben weiterhin unter Verschluss. Immerhin hat die Kommission festgestellt, dass die Ergebnisse der Autopsie des Mordopfers grob gefälscht wurden.

Der neue Film »JFK Revisited« beginnt mit einem Paukenschlag, mit der epochalen Rede Kennedys vom Sommer 1963 über eine »Strategie des Friedens«: außenpolitische Kehrtwende, Beendigung des Kalten Krieges, eine friedliche Weltordnung, die keine Pax americana sein darf. Danach dokumentiert Stone in einem Gewitter von schnellen Schnitten die verschiedenen staatlichen Manöver, bis hin zur Nötigung von Ärzten, sämtlich mit einem Ziel: zu vertuschen, dass den Präsidenten eine Kugel von vorn tötete. Denn Oswald schoss von hinten, mehr als ein Einzeltäter durfte nicht sein. Selbst das riesige Austrittsloch am Hinterkopf wäre also einem Schuss von hinten geschuldet, wofür eigens manipulierte Autopsiefotos gefertigt wurden. Ausführlich – für eine leicht verständliche Sache allzu weitschweifig – zeigt der Film die Geschichte vom wundersamen Projektil, welches mit wechselnder Flugrichtung drei Körper durchbohrte (die magische Kugel). Interessant sind aber die Berichte von Zeitzeugen, die aus verschiedenen Blickwinkeln die Vertuschungsversuche beleuchten. Bemerkenswert auch: Wochen vor dem Mord von Dallas gab es das gleiche Szenario schon für Chicago, was aber abgeblasen werden musste. Oliver ­Stones Film leistet punktuelle Aufklärung, die ganze Geschichte erzählt er nicht.

Lee Oswald, der Sündenbock (»I am a patsy«), arbeitete an jenem sonnigen Novembertag 1963 im Schulbuchverlag Dal-Tex. Von dort sowie von zwei weiteren Standorten war der Präsident ins Kreuzfeuer genommen worden. Zur Tatzeit nahm Oswald seinen Mittagsimbiss im Erdgeschoss ein. Ein kurz nach der Schießerei ins Gebäude stürmender Polizist sah ihn am Cola-Automaten und lief weiter nach oben. Zwei, drei Männer verschwanden nahezu unbemerkt aus dem Hinterausgang. Oswald wurde Minuten nach den Todesschüssen zur Fahndung ausgeschrieben, Stunden später in einem Kino (wollte er sich hier nach gelungenem Attentat entspannen?) verhaftet. Zwei Tage später war er tot. Vernehmungsprotokolle existieren merkwürdigerweise nicht.

Dass alle widersprechenden Zeugnisse die Ermittler der Warren-­Kommission nicht interessierten, das entsprach ihrem Auftrag. Jim Garrison hat es in seinem spannenden Bericht 1988 beschrieben, Mathias Bröckers hat alle Beweise 2013, zum 50. Todestag des Präsidenten, in einem Buch zusammengestellt. Der Film Oliver Stones ist letztlich nicht mehr als eine illustrierte Ergänzung dazu, indem er neue Bilder und Zeugenaussagen bringt. Das Fazit: Maßgebliche Kreise des US-Establishments sahen den vor seiner Wiederwahl stehenden Kennedy als »nationales Sicherheitsrisiko«. Weil er, der Millionärssohn, weder beeinflusst noch gekauft werden konnte, beschloss man den verdeckten Staatsstreich.

Stones Film kommt vorerst nur in Europa in die Kinos. Im Dunstkreis von Hollywood hat »JFK Revisited« schlechte Karten. »Es ist nicht gut, wenn man in Hollywood als politischer Kopf gesehen wird«, sagt Stone. »Im Filmgeschäft ist es am besten, wenn man als Milchbubi gilt.«