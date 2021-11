Erhöhungskürzung

picture alliance / Karl-Josef Hildenbrand/dpa Pandemiefolgen und Inflation: Rentnerinnen und Rentner brauchen gerade jeden Cent

Das klang verheißungsvoll: Im kommenden Juli sollten die gesetzlichen Altersbezüge um 5,18 Prozent in Westdeutschland und 5,95 Prozent in den neuen Bundesländern zulegen. Das verkündete der noch und absehbar weiter amtierende Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vor genau einer Woche anlässlich der Vorlage des Rentenversicherungsberichts der Bundesregierung. Das seien, so der SPD-Politiker, »gute Nachrichten für die Versicherten und alle Rentnerinnen und Rentner«, nachdem diese im laufenden Jahr eine Nullrunde im Westen und eine Minizugabe von 0,72 Prozent im Osten hatten schlucken müssen.

Die »gute Nachricht« hatte keine sechs Stunden Bestand. In ihrem am vergangenen Mittwoch vorgelegten Koalitionsvertrag haben SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP die Wiederbelebung des sogenannten Nachholfaktors vereinbart, der das versprochene Rentenplus mit einem Schlag auf im Bundesschnitt höchstens 4,4 Prozent wird abschmieren lassen. »Das ist immer noch sehr ordentlich«, sagte Heil der Bild am Sonntag, wobei auch diese Ansage längst nicht in Stein gemeißelt ist. Nach Angaben des Branchendiensts Versicherungsbote könnte die »Rente nur etwa um die Hälfte der kommunizierten Zahlen« steigen. Abschließend wird erst im Frühjahr über die künftige Rentenanpassung entschieden.

Enttäuscht reagierte der Sozialverband VdK auf Heils Rolle rückwärts. »Die Ampelparteien sind offensichtlich vor dem Druck der Arbeitgeber und wirtschaftsnaher Professoren eingeknickt«, äußerte sich Präsidentin Verena Bentele am Montag per Pressemitteilung. Gerade arme Senioren merkten den Unterschied von vielleicht 0,8 Prozent sehr wohl in ihrem Geldbeutel, »wenn gleichzeitig die Lebensmittelpreise und Heizkosten immer weiter steigen«. Die scheidende große Koalition hatte den Nachholfaktor von 2018 bis Juni 2026 ausgesetzt, um so ein Abrutschen des Rentenniveaus unter die vereinbarte Haltelinie von 48 Prozent des Durchschnittslohns abzuwenden.

Eigentlich folgt die Entwicklung der gesetzlichen Renten grundsätzlich der Lohnentwicklung. Eine in Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise gesetzlich verankerte Rentengarantie verhindert allerdings seit 2009, dass bei sinkender Lohnsumme auch die Renten nominal fallen. Der Nachholfaktor wurde als Ausgleich ins System eingezogen, mit dem Effekt, dass die zunächst vereitelte Rentenkürzung bei wieder steigenden Löhnen quasi nachträglich ins Kontor schlägt – in Gestalt gebremster Rentenerhöhungen bis hin zu Nullrunden. Laut Koalitionsvertrag soll der Mechanismus »rechtzeitig vor den Rentenanpassungen ab 2022« wieder aktiviert werden, damit sich Renten und Löhne im Gleichklang entwickeln und die Generationengerechtigkeit gestärkt werde.

Das freilich ist Augenwischerei. Der Sozialversicherungsbericht 2021 der Bundesregierung prognostiziert im Zeitraum 2021 bis 2035 eine Erhöhung der Altersrenten um 37 Prozent gegenüber 53 Prozent bei Löhnen und Gehältern. Deshalb gelte es, endlich sämtliche Kürzungsfaktoren »dauerhaft aus der Rentenformel zu streichen«, mahnte VdK-Chefin Bentele. »Sonst werden die Rentner auch in Zukunft abgehängt.« So sieht dies auch der rentenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, Matthias Birkwald. »Bei einer Durchschnittsrente von aktuell nur 1.087 Euro netto und starker Inflation brauchen die Rentnerinnen und Rentner gerade jetzt jeden Cent«, bemerkte er am Dienstag gegenüber junge Welt. »Wir brauchen die Wiederanhebung des Rentenniveaus von derzeit gut 48 auf lebensstandardsichernde 53 Prozent und keine Debatte um gekürzte Rentenanpassungen.«

Kritik kommt auch von Gerd Bosbach, emeritierter Statistikprofessor und Betreiber des Blogs »Lügen mit Zahlen«. Durch die vielen Kürzungen und Nullrunden seit 2000 blieben die Renten im Westen schon jetzt unterhalb der Inflation, sagte er gleichentags im jW-Gespräch. »Von Teilnahme am Wachstum in dieser Zeit ist nichts zu spüren.« Während die Rentenausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt seit 20 Jahren nahezu konstant geblieben seien, gebe es heute rund 2,2 Millionen Altersgeldbezieher mehr. »Der Spruch, Rentner bekommen immer mehr, ist faktisch völlig falsch und eigentlich eine Frechheit.« Lob gab es dagegen vom Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter. »Das klare Bekenntnis der Ampel zur Wiedereinführung des Nachholfaktors muss jetzt ohne Abstriche umgesetzt werden.«