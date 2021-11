»Um die DDR am eigenen Schopf wieder rauszuziehen«

nik/jW »So hat es der Max gemacht, so ähnlich müsste man es heute auch machen.«

Wann war Ihre Ausstellung über Max Hoelz das erste Mal zu sehen?

Rolf Steiniger: Das muss 2007 oder 2008 gewesen sein, im Schloss in Falkenstein.

Das war im März 1920 der Sitz der »Roten Garde«, mit der Hoelz damals die Stadt unter Kontrolle brachte.

Peter Giersich: Ja. Dieses Schloss war zu jener Zeit das zentrale Gebäude in Falkenstein.

Und wie sind Sie mit Ihrer Ausstellung da reingekommen?

P. G.: Darin ist schon länger das Heimatmuseum untergebracht. Der damalige Bürgermeister Arndt Rauchalles war von der CDU, aber ziemlich offen. Wir kannten uns auch aus dem Komitee, das die Veranstaltungen zum 100. Geburtstag von Hoelz im Oktober 1989 in Falkenstein vorbereitet hatte. Mit dem waren wir also per du. »Macht das doch im Heimatmuseum«, hat er gesagt, und uns auch einen Zuschuss besorgt.

Die Festwoche zum 100. Geburtstag wurde von der CDU mitorganisiert?

P. G.: In Falkenstein regiert die CDU seit den 60er Jahren. Da gab es eine Aufteilung im Rahmen der Nationalen Front, die Stadt wurde der CDU zugeschlagen, nach dem Motto: Wir haben es ja sowieso. Inzwischen ist die SED weg, aber beim CDU-Bürgermeister ist es geblieben.

Wurde in der DDR eigentlich viel an Hoelz erinnert?

P. G.: Sagen wir mal, er wurde nicht vergessen. 1979 wurde hier in Falkenstein eine Schule nach ihm benannt, und es gab die Max-Hoelz-Straße mit seinem ehemaligen Wohnhaus. Das bekam zum 100. Geburtstag eine Gedenktafel.

R. S.: Richtig präsent war er sonst nicht.

P. G.: Ihm wurde Anarchismus nachgesagt, und das war zu DDR-Zeiten ja schon ein Verbrechen. Keiner hat sich groß darum gekümmert, was das wirklich ist: Ein Anarchist ist ein schlechter Mensch, Punkt. Und weil keiner sich in den Ruf versetzen lassen wollte, selbst einer zu sein, wurde nicht viel über Hoelz gesprochen.

R. S.: Hätte man Hoelz in der DDR hofiert, wäre es schnell um gewaltsame Mittel bei der Bekämpfung von Ungerechtigkeit gegangen. Da hätte sich ein normaler Mensch vielleicht gesagt: Da kann ich hier auch mal was tun, um die DDR besser zu machen. Die Führenden konnten natürlich nicht wollen, dass jeder Robin Hood spielt.

Und ihre Datschen beschlagnahmt, oder was?

P. G.: So extrem sehe ich das nicht, bisschen gemäßigter. Vielleicht hätte man leitende Funktionäre abgesetzt: Du taugst nichts mehr, Lada weg, Villa weg, wir gründen hier einen Arbeiter- und Soldatenrat.

R. S.: Das meine ich ja.

P. G.: Da wäre aber keine Gewalt ausgeübt worden.

R. S.: Gewalt in Anführungsstrichen, da wäre kein Blut geflossen, aber sie hätten vielleicht die Macht ein bisschen abgeben müssen.

P. G.: Da stimme ich dir wieder zu.

Das Räteprinzip hätte die SED-Herrschaft unterminiert?

P. G.: Schon. Es war ja so: Wenn hier im Rat des Kreises ein Beschluss gefasst werden sollte, von der Winterfestmachung bis zur Durchführung eines Volksfestes – jede Vorlage musste immer erst durch die SED-Kreisleitung bestätigt werden. In der Verfassung stand aber: Alle Macht geht vom Volke aus. Die SED war zwar die führende Kraft, aber nicht das Volk.

Sie hat zum Teil gegen das Volk regiert, aber in dessen Interesse.

P. G.: Angeblich.

Aber auch tatsächlich.

P. G.: Beides.

Und wie kam es dann zu dem großen Bahnhof am 100. Geburtstag?

P. G.: Es war immer schlimmer geworden: Versorgung der Bevölkerung, Arbeitsmoral und, und, und. Da hat sich Erich Honecker erinnert, dass es in seiner Jugend den Hoelz gab, der den Mut zur persönlichen Verantwortung und die Kraft hatte, sich gegen Missstände aufzulehnen. Er fand, dass der doch ein gutes Beispiel wäre, um die DDR am eigenen Schopf wieder rauszuziehen, und regte an, den 100. Geburtstag öffentlich zu begehen.

Es war Honeckers Initiative?

P. G.: Es sah so aus, aber ich war zu weit weg, um das hundertprozentig zu sagen. Es war ein Beschluss des Sekretariats des Politbüros, also des engsten Führungszirkels.

Gab es dort Anhänger einer Räterepublik?

P. G.: So würde ich das nicht sehen. Man wollte den Hoelz als Vehikel benutzen: So hat es der Max gemacht, so ähnlich müsste man es heute auch machen.