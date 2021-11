»Kommunale Hilfe ist chronisch unterfinanziert«

Boris Roessler/dpa Gebrauchte Spritzen bei der Aidshilfe in Frankfurt am Main (25.1.2007)

An diesem 1. Dezember findet der Welt-AIDS-Tag statt. Wie steht es aktuell um die HIV-Neuinfektionszahlen in Deutschland?

Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben wir einen Rückgang um 300 HIV-Neuinfektionen von 2.300 auf 2.000. Das hat vielfältige Ursachen. Neben Kontaktbeschränkungen im ersten Coronajahr hat ganz sicher auch die Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP) dazu beigetragen – das ist ein HIV-Medikament, das vorbeugend eingenommen werden kann. Seit September 2019 übernehmen bei Menschen mit hohem HIV-Risiko die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten. Zugleich sehen wir seit Jahren einen leichten Anstieg an Neuinfektionen bei Menschen, die intravenös Drogen konsumieren. Das erfüllt uns mit großer Sorge. Im ersten Pandemiejahr wurde der Zugang zur Substitutionsbehandlung erleichtert. Das war sehr fortschrittlich und ist ziemlich schnell passiert. Trotzdem steigen die Zahlen weiter.

Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus?

Präventions- und Hilfsangebote für Drogen konsumierende Menschen reichen nicht aus, zumal es in diesem Bereich ständig neue Herausforderungen gibt, zum Beispiel neue Substanzen. Das Robert-Koch-Institut weist darauf hin, dass der Zugang zu sauberen Spritzen vor Ort nicht mehr überall gewährleistet ist. Das ist erschütternd: Das wichtigste und einfachste Mittel zum Schutz vor Infektionen beim Drogenkonsum seit Beginn der Epidemie steht nicht mehr ausreichend zur Verfügung! Der Grund dafür: Die kommunale Drogenhilfe ist chronisch unterfinanziert. Versorgungslücken gibt es auch in bezug auf Drogenkonsumräume oder Drug-Checking. Wir haben alle Mittel in der Hand, um den Schutz von Leben und Gesundheit von Drogenkonsumierenden zu verbessern. Es fehlt oft einfach der politische Wille.

Eine HIV-Infektion ist heutzutage gut therapierbar. Bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass HIV und AIDS ihren Schrecken verloren haben, weil man nicht mehr wie Ende der 1980er Jahre zwangsläufig da­ran stirbt?

Ich wäre sehr froh, wenn HIV und AIDS ihren Schrecken verloren hätten. Und natürlich sind wir froh, dass HIV heute gut behandelbar ist und Menschen damit im Prinzip leben können wie alle anderen. Unter Therapie ist HIV ja auch nicht mehr übertragbar – eine große Befreiung für Menschen mit HIV und ihre Partnerinnen und Partner. Aber das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Gerade haben wir mit dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft die Ergebnisse unserer Studie »Positive Stimmen 2.0« veröffentlicht. Das Ergebnis: Fast alle Befragten hatten in den 12 Monaten zuvor Diskriminierung erlebt. Das beginnt in der Familie, im Kreis der Freundinnen und Freunde über die Arbeitswelt bis hin zum Gesundheitswesen.

Aber sorgt nicht allein der medizinische Fortschritt im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit dafür, dass die Aidshilfen zunehmend überflüssig werden?

Wir werden erst dann einen Haken an die HIV-Epidemie machen können, wenn wir es geschafft haben, dass alle Menschen Zugang haben zu allen Mitteln der Prävention und Versorgung. Und das gilt auch für drogengebrauchende Menschen in Strafvollzugsanstalten. Das gilt für Sexarbeitende, die die Möglichkeit haben müssen, sich vor HIV und anderen Infektionen genauso schützen zu können wie vor Gewalt. Dazu gehört vor allem eine Legalisierung eines Lebens mit Sexarbeit und eines Lebens mit Drogengebrauch. Dazu gehört der freie Zugang zu allen medikamentösen Therapien. Dazu gehört ein freier Zugang zur PrEP für alle, die sie brauchen oder wollen. Dazu gehört die Versorgung von Menschen ohne Papiere und ohne Krankenversicherung in diesem Land. Und dazu gehört das Ende von Stigmatisierung und Ausgrenzung.

Wenn wir das alles erreicht haben, können wir uns gerne darüber unterhalten, ob wir die Aidshilfen auflösen. Bis dahin sehe ich allerdings noch große Herausforderungen. Es geht nicht nur um Infektionsvermeidung, sondern um viele Themen, die daran gekoppelt sind: Homophobie und Rassismus zum Beispiel, aber auch sexuelle Vielfalt, sexuelle Identität, geschlechtliche Identität. Es geht um Solidarität mit den am meisten von HIV und anderen Gesundheitsrisiken bedrohten Gruppen, national wie international. Abgesehen davon ist Prävention ein kontinuierlicher Prozess: Wenn wir damit aufhören, gehen Erfolge auch wieder zurück.