Nachschlag: Lindner am Ziel

Kay Nietfeld/dpa

Sag, wie hältst du es mit der Ausgangssperre? Im ZDF-Interview mit Christian Lindner soll der FDP-Vorsitzende Stellung beziehen, vor allem gegen einen künftigen Kanzler Olaf Scholz. Der Sozialdemokrat will zur Bekämpfung der Coronapandemie jede potentielle Maßnahme auf den Tisch legen, sein baldiger Kabinettskollege will so etwas wie Freiheit dadurch bewahren, Ausgangssperren auszuschließen. Der Mann ist bislang gut damit gefahren, im Klein-Klein der Pandemiebekämpfung den Rebellen zu geben. Die Macht der Pharmaindustrie lässt er dabei unberührt, Lindner hat andere Gegner. Und so führt der Vulgärliberale im späteren Teil der Sendung »Berlin direkt« sein politisches Verständnis von großen Werten weiter aus, mimt den strengen Finanzminister mit der Hand auf der Staatskasse. Es scheint erschreckend wahrscheinlich, dass der FDP-Chef viel Spaß bei seinem Job haben wird. Und dass dadurch sichergestellt ist, dass alles Wesentliche beim alten bleiben wird. (jg)