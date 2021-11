Hannibal auf Bumbum

Collection Grob/KHARBINE-TAPABOR/imago images Kein Actionmovie, brutale Geschichte: Hannibal im Zweiten Punischen Krieg

Seit Montag hat Deutschlandfunk Nova ein neues Sendeschema und ein neues Sounddesign. Der Ankündigung des Senders kann man entnehmen, dass »eine themenzentrierte Programmgestaltung dabei künftig das bisherige an Sendeplätzen orientierte Programm« ablösen soll. Erfreulich: Die Sendung »Hörsaal« bleibt. Ebenso das Geschichtsformat »Eine Stunde History«, bei dem ich leider nie dranbleibe. Die Moderatoren unterhalten sich wie im Fernsehen miteinander, anstatt mich anzusprechen, so etwas wird auch bei jüngeren Hörern nicht funktionieren. Um die vors Radio zu locken, bediente sich Nova schon bisher klingelnder Verpackungselemente, obwohl kein poppiges Musikbett aus den Punischen Kriegen ein Actionmovie macht. Auf solchen Klimbim wird das neue Nova wohl nicht verzichten.

Das Leipziger Radio Blau hat eine literarische Mitmachsendung im Programm. Sie heißt »Gelesenes bei Nacht« und bringt sonntags eigene oder fremde Texte, die Hörer eingesprochen haben. Das Thema wechselt jede Woche, in der nächsten Ausgabe am 5. Dezember um 24 Uhr sind arabische Märchen und Gedichte an der Reihe. Mehr dazu auf radioblau.de. Zu den Vorschlägen für die nächsten Tage:

Um Menschenhandel mit Leihmüttern aus der Ukraine geht es diesen Dienstag bei »Babys für die Welt« in »Das Feature«. Wir hören von frühgeborenen, behinderten Kindern und entmündigten Frauen, für die der Traum vom großen Geld zum Alptraum wurde (Di., 10.15 Uhr, DLF). Sebastian Friedrich porträtiert in »Aus Scheitern lernen« in den »Zeitfragen« den linken Marburger Politikwissenschaftler Frank Deppe (Mi., 19.05 Uhr, DLF Kultur). Das »Klavierquintett g-Moll op. 57« von Dmitri Schostakowitsch gab das Alban-Berg-Ensemble Wien am 15. Oktober im Wiener »Reaktor«, der Mitschnitt läuft in »Das Ö 1 Konzert« (Do., 19.30 Uhr). Im Rahmen der Kabarettage sind für Mittwoch die »Passauer Scharfrichterbeile« angekündigt, die Höhepunkte gleich zweimal in den »Radiospitzen« (Fr., 14.05 Uhr und Sa., 20.05 Uhr, Bayern 2). Erstaunliches berichtet das »Bayerische Feuilleton« in »Bayern zithert« über das Bauern- und Lumpeninstrument Zither. Erfunden hat es nicht irgendein Hias auf der Alm, sondern ein Prolet aus der Münchner Arbeitervorstadt Haidhausen (Sa., 8.05 Uhr und So., 20.05 Uhr, Bayern 2). »Live aus der Met in New York« übertragen DLF Kultur und MDR Kultur am Samstag abend das Orchester der Metropolitan Opera New York unter Yannick Nézet-­Séguin mit Matthew ­Aucoins »Eurydice« (Sa., 19 Uhr). Zwei schöne Sendungen bringt das Kinderprogramm »Kakadu« am Sonntag morgen auf DLF Kultur. Erst Antworten auf die Frage »Warum haben die Menschen früher Perücken getragen und warum waren die ausgerechnet weiß?« (7.30 Uhr), dann das Hörspiel »Peterchens Mondfahrt« (Deutschlandradio Berlin 1998, 8.05 Uhr). In der »Hörspielzeit« läuft später eine Produktion vom Rundfunk der DDR von 1973: »Ein Schluchzen ohne Ende« von Gilles Perrault. Ein junger Franzose erfährt vom Verrat seines Vaters in der Résistance und will Gründe wissen (So., 17.04 Uhr, SR 2). Warum es das fortschrittliche Abtreibungsrecht der DDR nicht in die größere BRD geschafft hat, fragt die Autorin in den »Zeitfragen« zum Thema »Ungewollt schwanger – und jetzt? Ein Ost-West-Vergleich« (Mo., 19.05 Uhr, DLF Kultur). Der Österreichische Rundfunk sendet am Montag abend in »Quatuor Diotima spielt Furrer (1/4)« das erste von vier Streichquartetten des Schweizers Beat Furrer, die von der Pariser Formation bei der »Wien Modern 2021« aufgeführt wurden (Mo., 23.03 Uhr, Ö 1).