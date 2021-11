Finanzierung steht weiter kopf

Kai Pfaffenbach/REUTERS Pfleger auf Covid-19-Station in Darmstädter Klinik: Kritiker erwarten kaum Besserung der Problemlage

Die kommende Regierung aus SPD, Grünen und FDP verspricht auch in Sachen Pflege erst mal ziemlich viel: »Alle Menschen in Deutschland sollen gut versorgt und gepflegt werden – in der Stadt und auf dem Land«, heißt es im Koalitionsvertrag. Es werden höhere Löhne in der Branche versprochen, bessere Arbeitsbedingungen – Sozialverbände zeigten sich von den Plänen jedoch nur mäßig begeistert.

Vieles lese sich gut, aber der große Wurf sei es nicht, kommentierte Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK, die am vergangenen Mittwoch veröffentlichte Vereinbarung der Koalition. Was sie ergänzte, klang etwas zwangsoptimistisch: »In dem Vertrag werden viele gute Vorschläge gemacht und endlich Probleme im Gesundheitswesen angepackt.« Auch der Paritätische Wohlfahrtsverband zeigte sich verhalten optimistisch.

Große Versprechungen

Die drei Parteien stellen den Pflegekräften mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen in Aussicht. Die Gehaltslücke zwischen Kranken- und Altenpflege soll geschlossen werden. Insgesamt wolle man den Pflegeberuf attraktiver machen, »etwa mit Steuerbefreiung von Zuschlägen, durch die Abschaffung geteilter Dienste, die Einführung trägereigener Springerpools und einen Anspruch auf familienfreundliche Arbeitszeiten für Menschen mit betreuungspflichtigen Kindern«, heißt es im Koalitionsvertrag. Außerdem sollen ausländische Pflegekräfte einfacher und schneller für die Arbeit in der Bundesrepublik gewonnen und Abschlüsse, die im Ausland erworben wurden, leichter anerkannt werden.

Bei der Opposition im Bundestag stoßen die Versprechungen auf Skepsis. Janine Wissler, Kovorsitzende von Die Linke, erklärte anlässlich von Streiks der Pflegekräfte an Universitätskliniken in Frankfurt am Main, Düsseldorf und Bonn am Donnerstag: »Der Koalitionsvertrag der Ampel wird an der Situation in der Pflege und dem Pflegenotstand leider nichts grundlegend ändern.« Der einmalige Pflegebonus, für den die Koalition eine Milliarde Euro zur Verfügung stellen will, sei ein freundliches Signal. Die Pflegekräfte bräuchten jedoch »endlich eine substantielle Gehaltserhöhung und eine geringere Arbeitsbelastung«. Der Personalschlüssel bleibe das Maß der Verbesserungen.

Auch Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, hat Zweifel an der Durchschlagskraft der Pläne. Es brauche »zwingend eine Pflegereform, die den Namen verdient«, zeigte er sich gegenüber jW überzeugt: »Es braucht mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen und unbedingt auch eine Entlastung und eine bessere finanzielle Absicherung pflegender Angehöriger.«

Pflegevollversicherung

Laut Koalitionsvertrag soll der Eigenanteil der Pflegebedürftigen gedeckelt werden; aber die Unterhändler haben nicht festgelegt, auf welchem Niveau dies geschehen soll. Für die auf Pflege Angewiesenen bleibt also die Gefahr der Verarmung. Auch deshalb fordert der Paritätische Wohlfahrtsverband seit längerem eine solidarische Pflegevollversicherung, die alle Leistungen übernimmt, die notwendig, wirtschaftlich und zweckmäßig sind. Diese Forderung erheben auch andere Sozialverbände und Gewerkschaften. Um dieses dicke Brett zu bohren, müsse »die Pflegefinanzierung vom Kopf auf die Füße gestellt werden«, erklärte Schneider gegenüber jW. Notwendig sei eine Reform in Richtung einer Bürgerversicherung, in die alle Erwerbstätigen einzahlen, und zwar mit allen Einkommen. Dem pflichtete VdK-Präsidentin Bentele bei: Die Mehrheit im Land fordere seit Jahren eine Einbeziehung aller in das gesetzliche Versicherungssystem.

Weil die Ampelkoalition das einzig Vernünftige nicht einmal langsam angeht, sprach Bentele von einer »vertanen Chance«. Für Schneider ist das wenig überraschend. Von einem Zweckbündnis aus Parteien mit zum Teil einander widersprechenden Anschauungen und Interessen sei nicht eben viel zu erwarten gewesen.