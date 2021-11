Erkennbare Handschrift

Hintergrund:Kein Systemwechsel

»Licht und Schatten« sieht die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl in dem Vorhaben der Ampelkoalitionäre im Bereich Asyl und Migration. Positiv seien Einigungen zum Familiennachzug und zum Bleiberecht sowie zur Abschaffung von Arbeitsverboten, heißt es in einer Pressemitteilung vom 24. November. Diese Vorhaben gelte es nun in einem 100-Tage-Programm gesetzlich zu verankern. »Tief enttäuscht« zeigte sich Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt darüber, dass die künftige Regierung die bis zu 18monatige Isolierung Schutzsuchender in Erstaufnahmelagern nicht antasten wolle. »So werden gezielt Schutzsuchende ausgegrenzt, das Ankommen erschwert«, beklagte der Geschäftsführer. Eine bedenkliche Leerstelle im Koalitionsvertrag besteht für Pro Asyl darin, dass weiterhin Kranke und Traumatisiere abgeschoben werden können und Abschiebungen in Kriegs- und Krisengebiete nicht klar ausgeschlossen werden. Die Zukunft des Flüchtlingsschutzes entscheide sich allerdings auf europäischer Ebene, heißt es in der Presseerklärung weiter. Die Regierung müsse »wirksamen Druck auf andere EU-Staaten ausüben, Schutzsuchende die Grenzen passieren zu lassen und den Zugang zum Recht zu ermöglichen«. Dies sei die »Nagelprobe für die Glaubwürdigkeit dieser Regierung«.

Der Koalitionsvertrag enthalte im Bereich Migration und Asyl zwar einige Aussagen, die »eine überfällige Abkehr von einer rückwärts ausgerichteten Politik darstellen«, erklärte der Republikanische Anwältinnen- und Anwälteverein e. V. (RAV) in einer Presseerklärung am 26. November. Diese stellten aber »nicht ansatzweise den dringend notwendigen Systemwechsel dar. Der RAV begrüßte die Streichung der Arbeitsverbote, die »ein Anachronismus und fundamentaler Angriff auf die Gleichheit und Würde« dargestellt hatten. Gleichwohl werde erst die Praxis zeigen, ob wirklich alle Gruppen wie etwa Asylsuchende davon profitieren könnten. Der Juristenverband kritisierte scharf, dass in Abschiebehaftverfahren weiter keine zwingende anwaltliche Beiordnung vorgesehen ist, obwohl sich die überwiegende Mehrheit der haftrechtlichen Beschlüsse als rechtswidrig erwiesen habe. Es lese sich zwar positiv, dass die Ampel legale Einreisemöglichkeiten ausweiten möchte. Doch bleibe abzuwarten, ob es sich um symbolische Maßnahmen handelt oder auch denen, die zum Zweck der Bildung oder Erwerbstätigkeit zuwandern wollen, ohne hochqualifiziert zu sein, ein faires Verfahren eröffnet wird. »Entscheidend ist, ob die neue Regierung auf diese Anforderungen und auf das Sterben an den Außengrenzen und auf den Fluchtrouten nur mit Sonntagsreden oder mit menschenrechtsbasierter Politik reagieren wird«, so der RAV. (nb)