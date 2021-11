Linksjugend bei Kuba-Kampagne

Christian-Ditsch.de Demnächst mit der Linksjugend? Protest von Aktiven der »Unblock Cuba«-Kampagne vor der EU-Vertretung in Berlin (17.10.2020)

Am Wochenende haben Bundeskongresse der Jugendorganisationen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke stattgefunden. Der Kongress der Linksjugend war eine Onlineveranstaltung und dauerte bei jW-Redaktionsschluss am Sonntag noch an. Delegierte, die sich dem linken Flügel der Organisation zurechnen, zeigten sich gegenüber dieser Zeitung zufrieden damit, dass ein Antrag gebilligt wurde, in dem sich die Linksjugend programmatisch zur Planwirtschaft bekennt. Auch die Unterstützung der Kampagne »Unblock Cuba« wurde mit einer knappen Mehrheit von 56 Prozent beschlossen. In anderen wichtigen Fragen stehe dagegen die »rechte Mehrheit«, hieß es. So wurde ein Antrag mit grundsätzlicher Kritik an der Europäischen Union mit 87 gegen 46 Stimmen abgelehnt. Der Antrag eines rechten Delegierten, in dem gefordert wurde, Mitglieder des Verbandes sollten jegliche Kommunikation oder Kooperation mit junge Welt einstellen, wurde zurückgezogen.

Im Mittelpunkt der Beratungen bei der Grünen Jugend und den Jusos stand unterdessen der Koalitionsvertrag, den die Mutterparteien SPD und Bündnis 90/Die Grünen mit der FDP verhandelt haben. Trotz einiger um Distanz bemühter Gesten billigten beide Jugendorganisationen den Koalitionsvertrag. »Ampeleuphorie« gebe es »bei uns nicht«, sagte Timon Dzienus, Kosprecher der Grünen Jugend, bei der Konferenz am Sonnabend in Berlin. Dennoch müsse diese Regierung »verdammt noch mal antreten, um für Klima und Gesellschaft spürbar etwas zu verbessern«. Mit großer Mehrheit billigten die etwa 50 Delegierten einen Antrag, in dem den Mitgliedern die Zustimmung zum Koalitionsvertrag empfohlen wird.

Beim Bundeskongress der Jusos in Frankfurt am Main warb Kanzler in spe Olaf Scholz am Samstag persönlich um Unterstützung. Mit dem Satz »Wenn man sich jemanden sucht, mit dem man skeptisch umgehen will, wäre es ganz gut, wenn es nicht die Leute sind, mit denen ich jetzt gemeinsam auf der Regierungsbank Platz nehmen will« forderte Scholz den SPD-Nachwuchs auf, Kritik an der kommenden Regierung zu unterlassen. Zuvor hatten einige Rednerinnen und Redner einzelne Aspekte des Koalitionsvertrages kritisiert. Die im Amt bestätigte Juso-Vorsitzende Jessica Rosenthal sagte Scholz die »kritische und solidarische« Unterstützung ihrer Organisation zu. »Wir freuen uns, dich im Bundestag zum Kanzler zu wählen«, versicherte sie.