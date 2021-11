»Wir bieten diesen Mitgliedern eine Perspektive«

cdn/imago/Deutzmann Mitglieder der Linksjugend bei einer antifaschistischen Kundgebung in Solingen (2.6.2018)

An diesem Wochenende findet der Bundeskongress der Linksjugend statt. Der Verband hatte lange den Ruf, der einzige nominell linke parteinahe Jugendverband in Europa zu sein, in dem die Mehrheit der Mitglieder rechts von der Mutterpartei steht. Neuerdings scheint sich in dieser Hinsicht aber etwas zu ändern. Die Berliner Linksjugend hat zuletzt Beschlüsse gefasst, die einige regierungslinke Nachwuchskräfte zum Austritt bewogen haben. Ist diese linke Tendenz in Berlin auch in anderen Landesverbänden festzustellen?

Zuerst möchte ich kurz auf die Austritte eingehen, weil es da ein Narrativ gibt, das mich sehr ärgert. Als die Liebig 34 geräumt wurde, gab es eine linke Austrittswelle, die überhaupt keine Resonanz in der Partei fand. Gleichzeitig haben wir seit der Landesvollversammlung einige Eintritte gehabt. Alleine in meiner Basisgruppe haben wir schon mehrere Neumitglieder, die eigentlich wegen des aktuellen Kurses in der Linkspartei inaktiv geworden sind und denen wir eine Perspektive bieten können. Mit Blick auf die anderen Landesverbände kann man sagen, dass jetzt während der Pandemie immer mehr Menschen Einsicht in den Charakter dieser Gesellschaft erlangen, weil man sehr direkt erfährt, wie Vernunft und kapitalbestimmte Durchseuchungsmaßnahmen auseinanderfallen.

Ein ehemaliger, inzwischen ausgetretener Sprecher der Berliner Linksjugend hat dem Verband in der Hauptstadt via Twitter den »Absturz in die komplette Bedeutungslosigkeit« gewünscht. Das klingt so, als hätten die Rechten zumindest in Berlin die inhaltliche Auseinandersetzung aufgegeben. Zeigt dieser Konflikt nicht hinreichend deutlich, dass Sozialisten und Leute, die sich irgendwann mal einen linken Mantel angezogen haben, im Grunde aber durchschnittliche Liberale sind, am Ende getrennte Wege gehen?

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit unserer marxistischen Praxis noch mehr Leute für uns gewinnen können. Einer der Vorwürfe, die wir nach der Landesvollversammlung bekommen haben, war witzigerweise, dass aus meiner Basisgruppe überdurchschnittlich viele Leute anwesend waren. Die angesprochenen Aussagen finde ich bedauerlich, vor allem, weil ich mich immer, allen Differenzen zum Trotz, um einen guten zwischenmenschlichen Umgang bemüht habe.

Worüber wird am Wochenende diskutiert werden?

Es gibt viele verschiedene Themen. Am wichtigsten wird sein, wie wir uns als Verband zu den Coronamaßnahmen positionieren. Außerdem freue ich mich über die Anträge zur Vergesellschaftung von Logistikunternehmen und der Deutschen Bahn. Wir selber haben Anträge zur Auswertung der Bundestagswahl, zum Beitritt zum Unblock-Cuba-Bündnis und zu einem transinklusiven proletarischen Feminismus gestellt.

Sie sind aktiv im Bundesarbeitskreis (BAK) Realsozialismus. Womit beschäftigt sich dieser Zusammenschluss?

Wir befassen uns mit vielen Themenfeldern. Wir wollen historisch die Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung beleuchten und mehr Aufmerksamkeit auf sozialistische Staaten und Bewegungen der Gegenwart lenken. Wir denken zum Beispiel, dass die Linkspartei Fehler wiederholt, die etwa die SPD zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Reformismus und die Integration in den Staat geführt haben. Ein Teilaspekt davon ist der mangelhafte Internationalismus, den wir im Jugendverband ausgleichen wollen, etwa indem wir versuchen, Solidarität mit den kubanischen Genossinnen und Genossen zu fördern oder auch indem wir an der von der afghanischen Revolutionary Association of Women mitinitiierten Kampagne in Solidarität mit Frauen in Afghanistan teilgenommen haben.

Hat der BAK eine bestimmte Vorstellung davon, in welche Richtung sich der Verband entwickeln soll?

Einer der von uns herausgegebenen Schulungstexte ist »Methodisches zur Organisationsfrage« von Georg Lukács. Das ist kein Zufall: Die Partei und auch der Jugendverband müssen insbesondere in der Organisationsfrage noch sehr viel tun, um wirklich für den Sozialismus kämpfen zu können. Aktuell gibt es unserer Ansicht nach einen viel zu breiten Graben zwischen Führung und Basis. Idealerweise sollten wir unsere Mitglieder sowohl methodisch als auch inhaltlich schulen, so dass sie jederzeit Verantwortung übernehmen können. Gleichzeitig müssen Ämter imperativ ausgelegt werden. Dies muss auch offiziell so verankert werden. Zum Glück sehen wir das nicht alleine so, sondern haben da innerhalb der Linksjugend bis zur Bundesebene Zustimmung bekommen.