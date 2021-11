Drucken lassen, ohne dass der Arzt kommt

Frei nach Dagobert Duck aus Entenhausen gilt: Dem Milliardär ist nichts zu schwär. Dennoch geriet Springer-Vorstandsvorsitzender Mathias Döpfner bei den neun anderen deutschen Großmedienbesitzern und deren Schreibpersonal in Verschiss. Durch die New York Times war herausgekommen, dass er in einer Kurznachricht Julian Reichelt, seinen inzwischen geschassten, aber nicht entlassenen Bild-Chef, zum letzten und einzigen Journalisten der Bundesrepublik ernannt hatte. Der begehre noch mutig auf gegen den »neuen DDR-Obrigkeitsstaat«. Fast alle anderen seien zu »Propagandaassistenten« geworden. Das denkt man in höheren Etagen, schreibt es aber nicht.

Erstaunlicher als das verhaltene Gegrummel, das am Mittwoch zu einer Entschuldigung Döpfners im Präsidium des Zeitungsverlegerverbandes führte, ist eine publizistische Anrempelei, die Claudius Seidl, Redakteur im FAZ-Feuilleton, am selben Tag veröffentlichte. Unter der Schlagzeile »Die Freiheit nehm’ ich mir« und den Unterzeilen »Mathias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, scheint nie ganz der zu sein, als der er sich inszeniert. Glaubt er wirklich, uns drohten Zustände wie in der DDR?« schildert Seidl den Manager als Wiederholungstäter: Wo Döpfner nach eigenem Verständnis in Humor verfalle, demonstriere er Macht.

Seidl wählt als ein Beispiel eine Feier zum 100. Geburtstag Axel Springers am 2. Mai 2012: Döpfner habe vor den versammelten »Würdenträgern« versuch­t, »einen Brief an den verstor­be­nen Grün­der des Unter­neh­mens gewis­ser­ma­ßen live zu formu­lie­ren«. Anfangs sei die Rede »ein quasi reli­giö­ser Text, Gebet und Predigt zugleich« gewesen. Wie der Gläu­bi­ge zu seinem abwe­sen­den Schöp­fer, »so sprach der Vorstands­vor­sit­zen­de zum abwe­sen­den Grün­der: über­zeugt davon, dass er gehört werde.« Und erzählte eine Art »Passi­ons­ge­schich­te«, sprach »vom Hohn, von der Verfol­gung, den Qualen, die Axel Sprin­ger erlei­den musste«. Niemand sei stär­ker gehasst worden – und das nur, weil er, gegen den phari­säi­schen Zeit­geist, immer für die Marktwirt­schaft und für die Freund­schaft mit »Ameri­ka« und Israel ge­kämpft habe. Und gegen den Kommu­nis­mus. Was denen, die ihm nach­folg­ten, natür­lich eine Verpflich­tung sei.

Danach, so Seidel, sei es »gut mit dem frommen Getue« gewesen, und Döpfner sei aufs desolate Erbe eingegangen: »Zeitungen für pensionierte Förster, zerklüftete und zerstrittene Strukturen usw.« Sowie: »Und die abge­leg­ten Ehefrau­en wurden vom Gene­ral­be­voll­mäch­tig­ten entsorgt.« Für Reichelt auf jeden Fall ein Vorbild.

Seidl vermutet nach Lektüre eines Döpfner-Buches im Springer-Mann einen Wiedergänger Felix Krulls. Zum Anforderungsprofil als Chef gehöre auch »das Talent zum Hochstapeln«. Wenn Döpfner von Freiheit schreibe, sei ihm zu folgen, nur das Herumreiten auf »Staats- und Obrigkeitshörigkeit« der Bundesdeutschen sei manchmal, als würden hier »die spezi­el­len Wahrneh­mun­gen eines sehr reichen und sehr mäch­ti­gen Mannes beschrie­ben«.

Wohl wahr. Einer muss dem Pöbel, dem er Dreck andreht, mal seine Verachtung zeigen. Woher kommt aber die angebliche Staatsfrömmigkeit? Seidl fördert zutage, was Döpfner tiefste Überzeugung ist. Die Zustände sind nach ihm auf »die immer noch fort­wir­ken­de Subversionsarbeit der Stasi« zurückzuführen: »Die habe die Revol­te von 1968 schlie­ß­lich unterstützt, und mit dem Erbe von 1968 hätten wir es eben heute noch zu tun.«

Das aber wissen laut der Döpfner-Textnachricht mit »DDR-Obrigkeitsstaat« exakt zwei Menschen, Reichelt und er. Und er wusste es vor dem andern. Ohne Ironie. Die Gefahr, dass sich beide in einer Gummizelle treffen, ist gering. Sie lassen drucken.