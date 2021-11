Zuviel Fortschritt

picture alliance / DANA dpa Wahlplakate der antifaschistischen Parteien, deren Vertreter auch die Verfassung ausarbeiteten (Hofheim, 27.1.1946)

Warum sollte man sich nach 75 Jahren noch an die Hessische Landesverfassung erinnern? Mag sein, dass, wie üblich, zum Jubiläum das Loblied auf die Demokratie angestimmt werden wird. Kaum zu erwarten aber, dass beim offiziellen Festakt der tatsächlichen Geschichte dieses Dokuments Rechnung getragen wird. Denn würde man sich ernsthaft mit der Geschichte dieser »Pionierverfassung« beschäftigen, dann liefe man Gefahr, etwas über ein anderes Verständnis von Demokratie zu verraten. Einer Demokratie, die sich nicht auf einen Wahlakt alle paar Jahre beschränkt. Dann müsste man einräumen, dass zu jener Zeit eine antimonopolistische Stimmung in breiten Kreisen der Bevölkerung vorherrschte, die sogar Teile des bürgerlichen Lagers erfasste und wieder andere Teile dazu zwang, Kreide zu fressen.

Entgegen so mancher Schilderungen war die deutsche Nachkriegsgeschichte im Westen kein geradliniger Prozess von einer (nie dagewesenen) »Stunde Null« hin zu der bürgerlich-liberalen Republik der »sozialen Marktwirtschaft. Nach 1945 war Deutschland ein zerstörtes Land. Es herrschten Hunger, Wohnungs- und Arbeitslosigkeit. Den meisten Deutschen war damals in irgendeiner – sei es noch so diffusen – Form klar, wer dafür die Verantwortlichen waren. Nicht, dass nicht auch »einfache Deutsche« Schuld auf sich geladen hätten – doch den Faschismus an die Macht gebracht hatten sie nicht. Und dass sie letztendlich nicht von ihm profitiert hatten, musste man wohl kaum einem von ihnen erklären. Ebensowenig, dass die Profiteure die Besitzer der großen Banken, der Rüstungs-, Chemie- und Montanindustrie waren. Die saßen nach 1945 schnell wieder im Sattel. Den breiten Volksmassen war klar, dass es ein »Weiter so« nicht geben durfte. Das aber, wussten sie, war mit den Krupps und Borsigs nicht zu machen.

Aufbruchstimmung

Das allgemeine antimonopolistische Bewusstsein löste eine politisch-gesellschaftliche Aufbruchsstimmung aus, die in den gängigen Darstellungen zur deutschen Nachkriegsgeschichte kaum eine Rolle spielt. Hunderttausende strömten damals in die Gewerkschaften, in die SPD und auch in die KPD, die in Westdeutschland schon kurz nach 1945 mehr Mitglieder hatte als zu Hochzeiten vor 1933. Es bildeten sich an vielen Orten »Antifaausschüsse«, in denen sich Sozialdemokraten, Kommunisten und andere Antifaschisten organisierten. Überall in Westdeutschland kam es zu Massenstreiks, vielerorts auch mit explizit politischem Anspruch. Diese Dynamik hielt bis in die 1950er Jahre an, bis sie mit vereinten Kräften der westdeutschen und US-amerikanischen Monopolbourgeoisie niedergerungen werden konnte.

Die Hessische Landesverfassung muss als Ausdruck jener Zeitstimmung gewertet werden. Bereits die Lokalwahlen in der ersten Hälfte des Jahres 1946 spiegelten dieses Bewusstsein wider. Bei den Gemeinde- und Kreistagswahlen konnten SPD und KPD zusammen mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Die hessische CDU wiederum verfügte damals über einen bedeutenden linkskatholischen Flügel, den die Gesamt-CDU aufgrund der Massenstimmung zu tolerieren hatte.

Bei der Landtagswahl von 1946 durften die Hessen dann auch zugleich über die Landesverfassung abstimmen. Deren Entwurf beunruhigte die damals für Hessen zuständige US-Militäradministration zutiefst, insbesondere Artikel 41. Darin wird bestimmt, die Schlüsselindustrien Bergbau, Eisen-, Stahl- und Energieerzeugung sowie den öffentlichen Verkehr in Gemeineigentum zu überführen. Die Enteignung wäre ein schwerer Schlag gewesen, sowohl für die deutschen, als auch für die US-Monopole. Einfach »absagen« konnte man die Volksabstimmung aber auch nicht. Dafür waren die demokratischen Kräfte (noch) zu stark – das Verbot der Volksabstimmung über die Wiederbewaffnung fünf Jahre später zeugt dann von den veränderten Kräfteverhältnissen. Der erhoffte Ausweg: eine separate Abstimmung über den Artikel 41.

Nicht, dass der Artikel 41 der einzige fortschrittliche Artikel der Verfassung gewesen wäre. Die »Verfassungberatende Landesversammlung Groß-Hessen« präsentierte einen insgesamt als antimonopolistisch zu wertenden Entwurf. Gewählt wurde sie am 30. Juni 1946, am selben Tag, als in Sachsen die Bevölkerung die Vergesellschaftung der Betriebe von Kriegsverbrechern per Abstimmung beschloss. In der Landesversammlung hatten die Arbeiterparteien die Mehrheit und wurden in ihren demokratischen Forderungen von Teilen der CDU unterstützt. Der Entwurf sah die Gleichheit aller Menschen vor, eine Bodenreform und ein Verbot von Aussperrungen. Der 1. Mai sollte zum Feiertag für »soziale Gerechtigkeit, (…) Fortschritt, Frieden, Freiheit und Völkerverständigung« werden. Die »monopolistische Machtzusammenballung« wurde untersagt. Erheblichen Einfluss auf die Gestaltung des Verfassungsdokuments übte der damalige hessische Arbeitsminister Oskar Müller (KPD) aus.

Ausgebremst

Am Tag der Wahl stimmten 76,4 Prozent für die Gesamtverfassung und 72 Prozent für den Artikel 41. Zudem ergab sich eine rechnerische Regierungsmehrheit für SPD und KPD. Gute Voraussetzungen also, den Verfassungstext Wirklichkeit werden zu lassen. Die US-amerikanischen Besatzungsbehörden sorgten unter Zuarbeit antikommunistischer Kreise der SPD jedoch dafür, dass eine »Arbeiterregierung« nie zustande kam. Oskar Müller schied im Januar 1947 aus seinem Amt aus. Daraufhin bildete sich eine Koalition aus CDU und SPD.

Es folgte, was allen progressiven Gesetzes- und Verfassungstexten droht, wenn die sie tragende Volksbewegung an Schlagkraft verliert: Insbesondere die CDU dachte gar nicht daran, die Verfassung umzusetzen. Die zu sozialisierenden Industrien wurde in eine Treuhand überführt, die Treuhänder aber waren die Alteigentümer. Die US-amerikanische Militäradministration beschloss das Kontrollratsgesetz Nr. 75. Es schob allen Vergesellschaftungen (diese Bestrebungen gab es etwa auch in Nordrhein-Westfalen) einen Riegel vor. Am Ende wurden nur die Eisenhüttenwerke von Buderus verstaatlicht. In den 1960er Jahren erfolgte schon deren Reprivatisierung.

Die Hessische Verfassung ist bis heute inklusive vieler fortschrittlicher Artikel in Kraft. Deren Umsetzung indes scheitert nicht nur am Grundgesetz oder an der Schuldenbremse, sie scheitert vor allem an einer fehlenden Massenbewegung.