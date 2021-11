»Die Kanonen auf euch drehn«

KHARBINE-TAPABOR/imago images/ »Wir werden unsre Kugeln sparen / Für unsren eigenen General« – die Kommunarden wussten, wo der Feind steht (Illustration von Henri Riballier, 1881)

Die »Zivilisation und Gerechtigkeit der Bourgeoisordnung« trete hervor, »sobald die Sklaven in dieser Ordnung sich gegen ihre Herren empören«, notierte Karl Marx im »Bürgerkrieg in Frankreich«, seiner Geschichte der Pariser Kommune. Sie stellten sich dar »als unverhüllte Wildheit und gesetzlose Rache«. Selbst »die Scheußlichkeiten der Bourgeoisie vom Juni 1848« verschwänden aber »vor der unsagbaren Niedertracht von 1871«. In einer Woche wurden etwa 20.000 Menschen zumeist bestialisch ermordet.

Marx konnte nicht wissen, wie sich das ausweiten sollte: Vom kolonialen Völkermord und Faschismus zu Kriegen, die seit 1990 im Namen der Menschenrechte zwischen Afghanistan und Westafrika erneut Millionen Leben gekostet haben. Die erschossenen, bombardierten, erschlagenen, gefolterten Afghanen, Iraker, Syrer, Libyer oder Malier finden auf westlichen Theatern, Leinwänden, Fernsehschirmen oder in Liedern nicht statt, in Großmedien erst recht nicht. In den Ländern der Henker reden nur wenige vom Strick, es herrschen Abstumpfung und Ressentiment.

Das war vor 150 Jahren anders. Als sich die Pariser Arbeiterinnen und Arbeiter am 18. März 1871 wieder einmal wie schon 1830 und 1848 gegen das herrschende Pack erhoben, wurden sie nach 72 Tagen Kampf nicht nur von dessen Soldateska, sondern von jenem eigenhändig massakriert. Marx war nicht der einzige, der die Lebensfrage dieser ruhmvollen Zivilisation so sah: »Wie die Haufen von Leichen loswerden, die sie mordeten, nachdem der Kampf vorüber war!« Der Maler Édouard Manet, kein Sympathisant der Kommune, kehrte in der »blutigen Woche« nach Paris zurück und skizzierte die Erschießungen und die Toten. Heute erwähnt sein Wikipedia-Artikel zu ihm diese Bilder nicht – wohl selbstverständlich.

Die Titelseite des informativen Booklets für die Doppel-CD »Die Lieder der Commune«, die vor zwei Wochen von den Bremer Liedermachern Die Grenzgänger und zahlreichen Kolleginnen und Kollegen veröffentlicht wurde, zeigt einen Ausschnitt aus dem Manet-Gemälde »L’Explosion«, das im Essener Folkwang-Museum hängt. Es erinnert an die Grausamkeiten gegen die Kommunarden. Vor allem aber entstanden 1871 und in den folgenden Jahren Lieder, in Frankreich und anderswo. 105 listen »Die Grenzgänger« auf der von ihnen im Frühjahr zusammen mit der Hans-Böckler-Stiftung und dem IG-Metall-Bildungszentrum Sprockhövel eingerichteten Internetseite tage-der-kommune.de auf. 36 sind nun zu hören, darunter viele zum ersten Mal in deutscher Übertragung. Bis zum 28. Mai gab es auf der Webseite täglich ein neues Video mit Gedichten und Liedern der Kommunarden oder mit Bezug auf die Kommune. Unter den Liedermachern waren u. a. Daniel Kahn, Andrea Türk, Dominik Plangger, Manfred Maurenbrecher, Günter Gall, Aline Barthélemy, Sons of Gastarbeita, Klaus der Geiger und Andrea Pancur. Sie sind nun auch auf den CDs zu hören.

Das berühmteste Lied wurde »Die Internationale«, die hier in verschiedenen Fassungen und Sprachen zu hören ist. Eugène Pottier hat sie unmittelbar nach dem Massenmord geschrieben. Aber wer weiß, dass das Gedicht ursprünglich eine Antikriegsstrophe enthielt? Laut Booklet, das die Übertragung Erich Weinerts zitiert, entfernte die SPD sie schon vor dem Ersten Weltkrieg aus ihren Liederbüchern: »Wenn sie uns zwingen, die Barbaren / Soldat zu spielen noch einmal / Wir werden unsre Kugeln sparen / Für unsren eigenen General.« Das ähnlich berühmte »Zeit der Kirschen« hatte Jean-Baptiste Clément bereits 1866 verfasst, aber nach der Niederschlagung des Aufstandes ergänzt. Es ist hier nicht zu hören. Pottier und Clément waren selbst Kommunarden und sind nun Autoren der meisten hier gesungenen Lieder. Die Vielfalt ihrer Texte ist eine der Entdeckungen, die hier zu machen sind. Zweimal erschienen zwar in der DDR von Weinert übersetzte Sammlungen von Pottier-Gedichten, leider nicht übertragen wurde aber z. B. ein Lied wie »Der Streik der Frauen«, das auch hier auf französisch (Pauline Floury & Séverin Valière) zu hören ist: der Lysistrata-Stoff – »Da der Krieg niemals zufrieden ist / Tote und Verstümmelte stapelt / verschließen wir die Tore des Lebens / heut zur Nacht mit unseren Siegeln.« Pottiers »Haus auf Abbruch« (Die Grenzgänger) handelt wiederum von Spekulation mit Wohnungen, als wär’s heute geschrieben. Ein Kinderlied von ihm (Suli Puschban) beginnt so: »Marguerite ist schon fünf / und sie ist nicht getauft / die kleine Heidin / so fröhlich wacht sie auf.« Die Grenzgänger nahmen auch ein Lied (»Soldaten der Verzweiflung«) von Gustave Leroy, das nach der blutigen Niederschlagung des Juniaufstandes der Pariser Arbeiter 1848 entstand, völlig zu Recht in die Sammlung auf: Ohne die Vorgeschichte ist die Kommune nicht zu verstehen.

Zu ihrer Nachgeschichte gehören Texte deutscher Autoren, die hier wiederentdeckt werden. Aber auch Georg Herweghs düsteres »Germania, mir graut vor dir« (Die Grenzgänger) dürfte vielen unbekannt sein. Darin heißt es: »Du bist im ruhmgekrönten Morden / Das erste Land der Welt geworden.« Und wer weiß, dass neben Erich Weinert Walter Mehring viele Lieder der Kommune ins Deutsche übertrug? Hier ist das zu erfahren.

Schließlich Brechts »Die Tage der Commune«, in der die Sache in der »Resolution der Kommunarden« (Die Grenzgänger) mehr als 80 Jahre nach 1871 in Fortsetzung Pottiers auf ihren Kern gebracht wird: »In Erwägung, ihr hört auf Kanonen / andre Sprachen könnt ihr nicht verstehn / müssen wir dann eben, ja das wird sich lohnen / die Kanonen auf euch drehn.«

Die Musik auf diesen CDs ist nicht dröhnend und dennoch oft energisch. Die Kommune war ein Lichtblick in finsteren Zeiten, diese Auswahl ist es auch. Am 8. Januar 2022 treten Die Grenzgänger auf der XXVII. Rosa-Luxemburg-Konferenz auf.