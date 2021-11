Druckmittel am Ende

imago/momentphoto/Killig »Gar nicht erst die ›Itzehoer Hängematte‹ kennenlernen«: Produktion einer Illustrierten in der Prinovis-Druckerei Dresden, Herbst 2005

Plötzlich ist es traurige Gewissheit: Das zum Bertelsmann-Konzern gehörende Tiefdruckwerk von Prinovis in Dresden mit 470 festen Beschäftigten sowie weiteren 150 Angestellten wird Ende 2022 geschlossen. Dies wurde auf einer kurzen Informationsveranstaltung am 18. November bekanntgegeben. In Dresden war man im Frühjahr noch hoffnungsvoll, obwohl der Konzern zuletzt anderswo zahlreiche Drucker entlassen hatte. Nachdem 2014 bereits ein Standort im holsteinischen Itzehoe geschlossen worden war, gingen am 30. April dieses Jahres in Nürnberg die Lichter aus.

Die neuen Herren

»Werk im Osten schlägt Werk im Westen« frohlockte am 10. April die Sächsische Zeitung. Der Tiefdruckkonzern baue Kapazitäten ab, erklärten die Lokalpatrioten und fügten mit unverhohlenem Stolz an: Nicht der Standort Dresden werde geschlossen, sondern der größere in Nürnberg. Fast 1.000 Beschäftigte verloren dort ihre Stelle. In Dresden habe man darauf gebaut, dass der Kelch auch in diesem Jahr vorübergehen würde, gibt Betriebsratsvorsitzende Karin Schlechte am Donnerstag im Gespräch mit junge Welt selbstkritisch zu. »Seit 2015 hat man uns gesagt, dass die Situation schlecht ist. Das wiederholte sich fortan jedes Jahr, so dass wir uns an die schlechten Nachrichten gewöhnten und dachten, dass es dennoch weiter geht«, so die Betriebsrätin.

Man kann sich kaum noch vorstellen, welch Zauber dem Anfang innewohnte. Der 6. September 1994 war für den damaligen sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf ein außerordentlicher Feiertag: Der kleine Professor mit dem großen Ego legte in einem Gewerbegebiet im Norden von Dresden den Grundstein für die modernste Tiefdruckerei Europas. Die Tiefdrucker gehörten innerhalb der Branche zur Königsklasse, druckten sie doch die feinsten Zeitschriften und Kataloge von Rang und Namen in Großauflagen. Das Beste vom Besten war für die Hauptstadt des Reiches von »König Kurt« gerade gut genug. Und Biedenkopf war spendabel: 50 Prozent der Kosten für die Druckerei finanzierte der Freistaat Sachsen. Für die neuen Herren aus dem Westen also ein Schnäppchen. Auch gut qualifizierte Drucker gab es reichlich an der Elbe – nur keine moderne Technik. Während wie überall im Osten Mitarbeiter von Kombinaten und Großbetrieben auf die Straße gesetzt wurden, schienen die Drucker vom Graphischen Großbetrieb für Völkerfreundschaft das große Los gezogen zu haben: Fast alle 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Dresdner Betriebsteile wurden übernommen, bestätigt Karin Schlechte gegenüber dieser Zeitung.

Neue Fabrik, gute Leute, aber auch besondere Herausforderungen: Tiefdruck hatte man in Dresden zuvor nicht gemacht. An anderen Prinovis-Standorte schon. Zum Beispiel gab es Erfahrungen in Itzehoe. Einige gingen von dort nach Dresden. Man rechnete damit, dass auch Dresdner zur Ausbildung nach Itzehoe kommen würden. Doch die Dresdner wurden vom Prinovis-Management zur Ausbildung in die USA geschickt, »damit sie gar nicht erst die ›Itzehoer Hängematte‹ kennenlernen«, erzählt Max Gassner, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender von Prinovis Itzehoe, am Mittwoch im Gespräch mit jW. Denn: Alle Drucker in Itzehoe waren gewerkschaftlich organisiert und hatten gute Tariflöhne erkämpft. In Dresden – da achtete das Management sehr darauf – sollte so etwas nicht wieder passieren. Bis heute sei der gewerkschaftliche Organisationsgrad im Dresdner Werk »überschaubar«, so Gassner.

Emsige Niedriglöhner

Das Werk zahlte von Anfang an als einziges in der Prinovis-Gruppe unter Tarif. Zu den niedrigeren Löhnen kamen längere Arbeitszeiten – 40 statt 38-Stunden-Woche bei weniger Urlaub und Weihnachtsgeld. Gleichzeitig hatte man nun mit den Dresdnern ein Druckmittel gegenüber den Kollegen in Westdeutschland, und so versuchte das Management, die Mitarbeiter Ost gegen die Mitarbeiter West auszuspielen. Mit Verweis auf die bescheidenen, eifrigen Sachsen wurde Druck auf die Löhne im Westen ausgeübt.

Nun ist also auch im Dresdner Werk das Ende eingeläutet. Vor zwei Jahren wurden erstmals keine Azubis mehr eingestellt, gleichwohl gibt es im Werk aktuell eine Vollauslastung. Die Werkschließung soll mit einem »Vorratssozialplan« umgesetzt werden, der im Jahr 2015 für die Prinovis-Gruppe abgeschlossen worden ist. Bertelsmann habe zugesagt, seiner »sozialen Verantwortung« nachzukommen, so Karin Schlechte. Auf die Betriebsratsvorsitzende und ihr Gremium wird in den nächsten 13 Monaten noch eine Menge Arbeit zukommen.