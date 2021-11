Nachschlag: Auch du, Brutus

Future Image/imago Von Interpol gesucht, nach der Festnahme fünf Jahre gesessen: Der kurdische Rapper Xatar

Noch Jahre nach dem Abitur haben mich der Matheunterricht und Begriffe wie »Vektorrechnung« getriggert. Dank Arte weiß ich nun, dass nur die richtigen Beispiele im Unterricht gefehlt haben: In »Mathewelten« wird beispielsweise die Spieltheorie anhand des Gefangenen­dilemmas erklärt, also der Wahrscheinlichkeit, dass sich zwei Gangster nach ihrer Festnahme gegenseitig verpfeifen. Megaspannend. Im Slang hieße das Beispiel wohl »31er Dilemma«, benannt nach der Paragraphennummer im Strafgesetzbuch, wonach »Kriminelle« durch »Kooperation« mit der Justiz eventuell mit Strafminderung rechnen können. Ein »31er« ist z. B. jemand, der oder die den eigenen Freundeskreis bei einer Sache hängenlässt. Oh, das Wort sagt Ihnen nichts? Nicht Ihre Schuld, weil von niemandem benutzte Wörter wie »Niveaulimbo« »Jugendwort des Jahres« werden, statt dieses Begriffs. Wie dem auch sei, Rapper Xatar hat in seinem Song »Paragraph 31« eigentlich alles zu dem Thema gesagt: »Ich kenne dich seit fünf Jahren, wie kannst du mich verraten?« (es)