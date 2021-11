Nachschlag: Stammtisch-TV

Jörg Schüler/imago images Julian Reichelt

Um Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt, der vergangenen Monat dann schließlich doch über sein sexistisches Gebaren stolperte, ist es medial ruhig geworden. Neue Details zur Entlassung sind nicht bekannt. Dass sich das »ZDF-Magazin Royale« etwas verspätet dem Fall widmet, hat seinen Grund wohl einzig darin, dass das Team rund um Jan Böhmermann die Chance, dem Springer-Verlag mit einer Bild-TV-Persiflage noch einmal einen mitzugeben, nicht vorbeiziehen lassen wollte. In der schon öfter in der Sendung aufgegriffenen, dem Bild-TV-Format »Viertel nach acht« nachempfundenen Polittalkrunde »Viertel nach Welke« wird die gesamte Reichelt- und Springer-Story genüsslich durch den Kakao gezogen. Natürlich geht es auch um das Boulevardfernsehformat Bild TV selbst, das in Sachen Stammtisch seit August dieses Jahres neue Maßstäbe gesetzt hat. Wer übrigens glaubt, Böhmermann übertreibe maßlos, der schaue sich das Original mit Ex-Welt- und Weltwoche-Chefredakteur Roger Köppel und anderen illustren Gestalten an. Wahnsinn! (row)