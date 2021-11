Gewichtige Dokumentation

Reuters Gegen die erste Wanderausstellung marschierten vielerorts Hunderte Neonazis auf (Kiel, 30.1.1999)

Vor mittlerweile knapp zwanzig Jahren öffnete in den Kunst-Werken Berlin e. V. »die zweite Wehrmachtsausstellung«, wie sie in der Öffentlichkeit genannt wurde, ihre Türen. Es war der 28. November 2001. Wenige Tage später, am ersten Adventswochenende, marschierten 3.300 Neonazis unter der Führung der NPD in Berlin-Mitte gegen die Ausstellung auf. Vertreter der Jüdischen Gemeinde, Politprominenz wie Gregor Gysi und autonome Antifaschisten, die sich Konfrontationen mit der Polizei lieferten, stellten sich diesem damals größten Neonaziaufmarsch, den Berlin gesehen hatte, in den Weg. Ähnliche Szenarien von rechten Aufzügen und antifaschistischen Protesten hatte es bei fast allen Stationen der ersten Version der Wanderausstellung seit 1995 gegeben. Rund 800.000 Besucherinnen und Besucher hatten die erste Wehrmachtsausstellung gesehen.

Der Beginn der handgreiflichen Aktionen der Rechten mit dem Beschmieren der Ausstellung im Juni 1996 in Erfurt durch Manfred Roeder ist nun 25 Jahre her. Vorher waren es vor allem publizistische Attacken. Das Doppeljubiläum ist Anlass für das Hamburger Institut für Sozialforschung (HIS), Urheberin beider Wehrmachtsausstellungen, den Katalog der zweiten neu aufzulegen und den damaligen Ereignissen eine Ausgabe ihrer Institutszeitschrift Mittelweg 36 zu widmen.

Der Katalog »Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941 bis 1944« besticht durch Umfang und Gewicht, wobei dies auch wörtlich zu nehmen ist. Neben der sorgfältigen Dokumentation des Vernichtungskriegs der Wehrmacht im Osten widmet sich ein Kapitel der Auseinandersetzung bzw. Nichtbeschäftigung in DDR und BRD mit der Kriegführung deutscher Soldaten in Osteuropa.

Für zeitgeschichtlich Interessierte wie für antifaschistisch Aktive interessant sein dürfte die ausführlich dargestellte Kontroverse um die erste Wehrmachtsausstellung von März 1995 bis zu ihrem Stopp durch den Leiter des HIS, Jan Philipp Reemtsma, im Jahr 1999. Abgedruckt sind Zeitungsartikel, Leserbriefe, Plakate und Fotos der Aktivitäten revanchistischer sowie neonazistischer Gruppen. Sie reichen von riesigen Aufmärschen wie in München 1997 bis zu einem Bombenanschlag in Saarbrücken. Antifaschistischen Gegenaktivitäten sind ebenfalls dokumentiert.

Im Jahr 1999 wurde die Ausstellung gestoppt, nachdem der polnische Historiker Bogdan Musial bei einigen der gezeigten Fotos nachweisen konnte, dass diese falsch zugeordnet waren. Später wurde Musial zu einem begehrten Referenten der extremen Rechten. Eine Historikerkommission prüfte die Quellen und kam zu dem Ergebnis: Einige wenige Fotos zeigten nicht das, was auf den Ausstellungstafeln stand. Die Fotos aber waren bedeutend, da die Wehrmachtsausstellung(en) über die Bilder funktionierte(n) und so Menschen jenseits eines Fachpublikums ansprach. Ein seitdem sehr bekanntes, fast »ikonisches Bild« zeigt einen Wehrmachtssoldaten, der auf dem Boden liegende serbische Zivilisten erschießt. Im Mittelweg-Heft befasst sich der Kunsthistoriker Peter Greimer passend dazu in einem Artikel mit der »photographischen Zeugenschaft«.

Von Winter 2001 an ging die überarbeitete und ergänzte Ausstellung bis ins Jahr 2004 auf Reisen. Heute ist sie im Deutschen Historischen Museum in Berlin eingelagert. Zwar wiederholten sich die neonazistischen Aufmärsche, gesamtgesellschaftlich gib es seitdem aber einen anderen Blick auf die in der Ausstellung gezeigte Kriegsrealität. Im Vorwort des Begleithefts von Mittelweg 36 schreibt der leitende Redakteur Jens Bisky, dass das Zeigen der Verbrechen sich von einer Polarisierung hin zu einer Konsensgeschichte durch das »Ergebnis beschleunigter gesellschaftlicher Lernprozesse« entwickelt hat.