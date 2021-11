Nachschlag: Profitabler Massenmord

Antony Platt/Hulu/Disney+/dpa Samuel Finnix (Michael Keaton) ist ein engagierter Arzt in einem Bergarbeiterdorf: »Dopesick«

Das Pharmakartell des Konzerns Purdue steckt zwar mittlerweile in einem Insolvenzverfahren, doch die Opioidepidemie mit geschätzt bisher 450.000 Toten in den USA hält an. Jetzt gibt es die filmische Aufarbeitung des besonders perfiden Verbrechens der »Philanthropenfamilie« Sackler durch eine Miniserie (Regie: Barry Levinson). Unternehmersohn Richard Sackler kommt Ende der 80er Jahre auf die Idee, einen eigenen Markt für das Schmerzmittel Oxycontin zu schaffen. Zehn Jahre später ist es soweit, und Purdue fallen mittels aggressiven Marketings sowie naiven Vertretern und Medizinern Milliardenprofite zu. Als Experimentierfeld wurden die armen Bergarbeiterregionen ausgewählt. Samuel Finnix (Michael Keaton), Arzt in einem Dorf in Virginia, geht Purdue zunächst auf den Leim, bis er das Ausmaß der Verbreitung des angeblichen Wundermittels begreift. Auch wenn Finnix neben Ermittlern und Staatsanwälten den skrupellosen Machenschaften schließlich auf die Spur kommt, ist es doch längst zu spät. (mme)