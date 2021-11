Sehenden Auges

imago images/ZUMA Wire NHS-Beschäftigte demonstrieren am 30. Juli in London für eine kräftige Lohnerhöhung

Jedes Jahr zu dieser Jahreszeit verschärft sich in Großbritannien die Situation im öffentlichen Gesundheitswesen NHS. Deutlichstes Merkmal sind die langen Warteschlangen von Krankenwagen, die stundenlang vor den Eingängen der Notaufnahmen von Krankenhäusern verschiedenster Städte stehen müssen, weil es keine freien Betten für ihre Patienten gibt. Zum Teil liegt das an der Covidkrise, aber auch daran, dass in den vergangenen Jahren Gelder gekürzt wurden. Seit 2010 hat es Kürzungen in Höhe von 40 Millionen Pfund gegeben, berichtete die Initiative »Every Doctor«, die Lobbyarbeit für die Ärzteschaft im öffentlichen Gesundheitswesen betreibt, im September.

Die Gesundheitsbehörde NHS England fasst das ganze Ausmaß der Krise auf ihrer Website zusammen. So haben englische Ambulanzen heute im Vergleich zu 2017 die längsten Reaktionszeiten zur Beantwortung von Notrufen. Gerade weil die Fahrzeuge vor den Krankenhäusern festsitzen, dauert es oft Stunden, bis sie zu ihrem nächsten Einsatz fahren können. Die Tageszeitung Manchester Evening News berichtete Ende Oktober, dass dies bis zu zwölf Stunden dauern könne. Gleichzeitig wurden laut den Zahlen von NHS England im vergangenen Oktober 1,4 Millionen Menschen in den Notaufnahmen versorgt – ein nie dagewesener Rekord. Jedoch können aufgrund der Überlastung langfristige Behandlungen nicht adäquat betreut werden. Ende September standen 5,8 Millionen Menschen in England auf Behandlungswartelisten. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2007. 300.566 Menschen müssen mehr als 52 Wochen auf ihre Behandlung warten.

Ungeschützte Pflegekräfte

Die miserablen Arbeitsbedingungen haben Rückkopplungseffekte erzeugt. Inzwischen fehlen allein in England mehr als 90.000 Pflegekräfte. Dieser Trend begann allerdings schon vor der Pandemie. Bereits vor vier Jahren musste das britische Rote Kreuz mit ehrenamtlichen Helfern überlastete Krankenhäuser unterstützen. Schon damals war vorhersehbar, dass das Gesundheitswesen mit einer Pandemielage überfordert sein würde. Deutlichstes Anzeichen dafür war das periodische Auftauchen von sogenannten Superviren, die ganze Krankenhäuser befallen hatten und dort zu Sterbewellen unter den Patienten führten.

Mit Covid-19 starben dann nicht mehr nur die Patienten, sondern auch das Pflegepersonal. Laut »Every Doctor« sind seit Beginn der Pandemie 1.500 »Frontline«-Kräfte, also Pflegekräfte mit Patientenkontakt, im Pflege- und Gesundheitsbereich an einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Dies sei eine der weltweit höchsten Todesraten im Gesundheitsbereich, so die Initiative in ihrem Schreiben vom September.

Aber nicht nur die Krankenhäuser sind betroffen, den Hausärzten geht es nicht besser. Zu Beginn der Pandemie mussten sie Baumärkte aufsuchen, um dort Einzelbestandteile für notdürftige persönliche Schutzkleidung zu finden. Der britische Staat hatte im Rahmen seiner Kürzungen keine Vorbereitungen für den Pandemiefall getroffen. Als die Hausärzte beauftragt wurden, die ersten Impfstationen in ihren Nachbarschaften zu errichten, gab es dafür kein zusätzliches Geld. Nötiges Personal mussten sie aus ihrer eigenen Tasche bezahlen, wenn es nicht sowieso schon ehrenamtlich für sie arbeitete.

Laut einer Studie der Denkfabrik Health Foundation von Anfang Oktober werden in zehn Jahren 1,1 Millionen Pflegekräfte im englischen Gesundheitswesen fehlen, wenn nicht sofort gegengesteuert wird. Dem pflichtete am 10. November die NHS-Confederation mit den Ergebnissen einer neuen Umfrage bei. Sie ist ist eine Art Branchenverband für die verschiedenen Körperschaften des Dienstes in allen Landesteilen Großbritanniens. Ihre Führungskräfte wurden für die Studie über den Zustand des Gesundheitswesens befragt. Die Schlüsselaussage: Die Sicherheit und die Pflege von Patienten werde durch Personalmangel gefährdet. 87 Prozent der Befragten stimmten dieser Aussage zu. 88 Prozent sagten aus, dass der Druck auf ihren jeweiligen Teilbereich nicht länger aufrechtzuerhalten sei.

Fehlende Ressourcen

Das größte unmittelbare Problem sei, dass einerseits der Druck auf die Notaufnahmen auch aufgrund der Covid-19-Pandemie ein Rekordausmaß erreicht habe. Gleichzeitig fehle es an Ressourcen und Personal für die häusliche Pflege von Patienten, die eigentlich aus dem Krankenhaus entlassen werden könnten, aber weiter im Krankenhaus betreut werden müssen. Eines von fünf Betten werde so »blockiert«. Als Sofortmaßnahme brauche es deshalb eine Ausfinanzierung der häuslichen Pflege in den Nachbarschaften. Dafür seien deutliche Lohnerhöhungen nötig, um den vorhandenen Personalmangel zu bekämpfen.

Doch gerade die Lohnfrage sorgt im britischen Gesundheitswesen für Unmut. Eine dreiprozentige Lohnsteigerung für das Personal in England durch die britische Regierung wird von den Pflegekräften abgelehnt. Am kommenden Freitag plant die Initiative »NHS Workers Say No!« eine Kundgebung in London, um ihren Widerstand gegen den Gehaltsvorschlag deutlich zu machen und mehr zu fordern. Unterstützt wird die Initiative dabei zumindest auf dem Papier von den Gewerkschaften Unite und GMB.