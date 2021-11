»Wir hatten diese Ungerechtigkeiten satt«

Roland Scheidemann/picture alliance »50 Pfennig mehr«: Die streikenden Arbeiterinnen und Arbeiter demonstrierten vor dem Werk für mehr Lohn

Rückblick ins Jahr 1973: In den Werkshallen des Automobilzulieferers Hella in Lippstadt montieren Hunderte Arbeiterinnen und Arbeiter im Takt die vom Unternehmen vorgegebene Stückzahl von Scheinwerfern für Autos wie VW, Ford oder Audi. Die meisten Beschäftigten in der Produktion sind sogenannte Gastarbeiter. Sie arbeiten meist zehn Stunden am Tag an fünf Tagen der Woche. Darunter sind viele Frauen, die wegen ihrer Geschicklichkeit und Fingerfertigkeit bei den Unternehmern beliebt sind. Besonders migrantische Arbeiterinnen werden in den unteren Lohngruppen für angeblich körperlich leichte Tätigkeiten gehalten, ohne Aussicht auf bessere Bezahlung – trotz gleicher Arbeit. Die boomende Wirtschaft stagniert und treibt die Inflation hoch. Als die deutschen Facharbeiter eine Teuerungszulage erhalten, entzündet sich der Unmut, wird zum Protest: Am 16. Juli rufen die »Gastarbeiter« der Hella-Werke den Streik aus. Eine der Streikenden ist Irina Vavitsa. Sie hatte 1971 bei den Hella-Werken ihre erste Schicht angetreten.

Beim »wilden Streik« bei Hella in 1973 waren Sie nicht nur dabei, sondern waren als sogenannte Gastarbeiterin eine der aktiven Initiatorinnen. Wie war Ihr Leben vor der Zeit bei Hella?

Ich bin in der ehemaligen Sowjetunion geboren und aufgewachsen. Ich habe griechische Wurzeln. Doch die damaligen politischen Unruhen in Griechenland trieben meine Eltern zur Flucht. Sie wanderten in die Sowjetunion aus, genauer nach Taschkent, Usbekistan. Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Ich bin froh, in einem Land geboren zu sein, in dem die Herkunft, das Geschlecht, die Hautfarbe, die Religion keine Rolle spielten. Hunderte Nationalitäten haben friedlich zusammengelebt. 1967 kehrten wir nach Griechenland zurück, in der Hoffnung, dort endlich ein sicheres Leben führen zu können. Ich war 17 Jahre alt, hatte viele Träume und wollte studieren. Doch das Gegenteil passierte. Das Militär putschte sich an die politische Macht. Als Linke wurden wir verfolgt. Für uns gab es keinen Platz an Schule oder Uni. 1971, also einige Jahre nach unserer Rückkehr nach Griechenland – ich hatte zwischenzeitlich geheiratet – zogen ich und mein Ehemann als »Gastarbeiter« nach Deutschland.

Im Zuge des Anwerbeabkommens kamen zu dieser Zeit Millionen von Arbeiterinnen und Arbeitern aus den südlichen Ländern Europas in die Bundesrepublik. In den Entsendeländern wurden in den Anwerbekommissionen geeignete Arbeitskräfte meist unter unwürdigen Bedingungen ausgesucht. Wie waren Ihre Erfahrungen?

Mein Mann war schon ein halbes Jahr vorher nach Deutschland gereist. Um auch in Deutschland arbeiten zu können, brauchte ich seine Einwilligung. Ich durfte auch nur in die Stadt, in der mein Mann beschäftigt war. In Athen wurden wir auf Zahn, Herz und Nieren untersucht. Wir mussten uns bis auf die Unterwäsche ausziehen und eine Urinprobe abgeben. Bei den Frauen wurde so heimlich getestet, ob sie schwanger waren. Wir wohnten in Lippstadt in den Wohnheimen der Hella-Werke. Sobald der Arbeitsvertrag unbefristet wurde, mussten wir dort ausziehen. Ich erinnere mich, wie ich bei der unbefristeten Übernahme zusätzlich ein Papier unterschreiben musste, worin ich versicherte, nicht schwanger zu sein. Heute machen das die Arbeitgeber raffinierter.

Bei den Hella-Werken waren damals rund 3.500 migrantische Arbeiterinnen und Arbeiter aus Italien, Griechenland, Spanien und Jugoslawien beschäftigt. Wie war die damalige Arbeitssituation?

Etwa 60 bis 70 Prozent der Gastarbeiter waren Frauen. Wir kamen aus unterschiedlichen Ländern, arbeiteten zusammen, aber kannten die Sprache nicht. Wir hatten Dolmetscher, doch diese hatten kein politisches Mandat. Sie haben uns bestimmte Pflichten erklärt, aber nicht mehr. Wir sollten uns um die Qualität kümmern, die geforderte Stückzahl schaffen und nicht zu spät kommen.

In der Pause saßen wir zusammen, Spanier, Jugoslawen, Italiener, Griechen. Frauen und Männer. Wir haben mit Händen und Füßen versucht, uns zu verständigen, und es hat geklappt. Weil jeder von uns wichtig war. Wenn was war, galt eine für alle, alle für einen. Zum Beispiel haben wir uns die Einkäufe gegenseitig erklären lassen. Wenn eine Kollegin im Krankenhaus war, haben wir sie alle besucht. Das ist heute leider nicht mehr so.

PRIVAT Irina Vavitsa und ihr Mann kamen 1971 als sogenannte Gastarbeiter in die Bundesrepublik

Du konntest bei Hella viele Sprachen lernen, aber kein Deutsch; im besten Fall »Hella-Deutsch«. Später im Streik hatten wir viel Solidarität von linken Gruppen und Parteien erhalten. Leider konnten wir damals die Flugblätter nicht lesen. Erst Jahre später und mit mehr Deutschkenntnissen konnten wir sie lesen und verstehen. Wir waren als Arbeitskräfte gerufen worden, sind aber als Menschen gekommen. Daran hat niemand gedacht. Nach der Arbeit waren wir sehr alleine. Wir hatten Probleme mit der Wohnung, mit dem Kindergarten, mit der Kinderbetreuung. Das war sehr schwierig. Die griechischen Männer trafen sich bald zum Fußballspielen und gründeten später einen Verein. Für uns Frauen war politische Arbeit tabu. Ich war damit natürlich nicht einverstanden. Im griechischen Verein in Lippstadt organisierte ich die ersten Veranstaltungen zum 8. März. Die Verbindung von gewerkschaftlicher und politischer Arbeit hat mich schon damals angetrieben – das war für mich als Frau sehr wichtig.

1973 passierte dann, was später als »wilder Streik« in die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung eingehen sollte. Sie waren mittendrin dabei. Was war der Auslöser?

Irgendwann saßen wir zusammen in der Pause und hielten unsere Lohnabrechnungen in den Händen: Wir verstanden nicht, was netto und was brutto ist. Wir konnten die Abrechnung nicht lesen, verstanden nicht, was Lohngruppe, was Lohnsteuer bedeutet. Wir wussten nur, was ganz unten als Summe stand und haben die Unterschiede gesehen. Abgezogen wurden Miete, die Bettwäsche, also alles, was uns zur Verfügung gestellt wurde von der Hella. Wir wussten, dass wir ungleich entlohnt wurden, obwohl wir die gleichen Stunden gearbeitet hatten. Auch die deutschen Kollegen waren sprachlos über diese Unterschiede. Als wir erfuhren, dass die deutschen Facharbeiter eine freiwillige Zulage erhalten, hat uns das auf die Palme gebracht. Ohne viel zu überlegen haben wir uns im Betrieb versammelt und sind auf die Straße gegangen. Unsere Forderungen waren sehr klar. Wir forderten 50 Pfennig mehr, gleichen Lohn bei gleicher Arbeit und die Abschaffung der sogenannten Leichtlohngruppe. Wir hatten diese Ungerechtigkeiten satt. Wir wollten Anerkennung.

Wie haben Sie den Streik im Betrieb organisiert – auch mit Blick auf die Sprachprobleme unter den Beschäftigten?

Das Zentrum des Streiks lag im Nordwerk der Hella-Werke, dort, wo der gesamte Werkzeugbau angesiedelt ist. Wir haben Belegschaftsversammlungen in den jeweiligen Landessprachen organisiert und unseren Kampf nicht nur gegen das Unternehmen, sondern auch gegen einen unüblichen Gegner führen müssen. Die Streikbeteiligung der spanischen Arbeiterinnen bei Hella hatte die spanischen Franco-Faschisten unruhig gemacht. Ein Botschafter wurde zu Hella geschickt, um den Streik zu brechen. Aber er hatte keine Kontrolle über uns. Die spanischen Frauen – diese Flamme, dieses Feuer, das kann man sich nicht vorstellen. Das war richtig Frauenpower. Unser Streik dauerte vier Tage lang. 11.000 griechische, italienische, jugoslawische, spanische und deutsche Arbeiterinnen und Arbeiter schlossen sich dem Streik an. Von den Einwohnern in Lippstadt und aus anderen Hella-Werken in Paderborn, Recklinghausen und Hamm kam eine große Welle der Solidarität. Die Unternehmensleitung versuchte, den Arbeitskampf zu kriminalisieren und mit allen Mitteln, auch durch Polizeigewalt, zu brechen. Es gelang ihnen aber nicht: Wir haben für die unteren Lohngruppen 40 Pfennig und für die höheren Lohngruppen 30 Pfennig mehr pro Stunde erkämpft.

Sie waren später lange Zeit Betriebsrätin und sind heute noch aktive Gewerkschafterin. Was sind die prägenden Erfahrungen aus dem Streik von 1973?

Nach unserem Streik kam der Streik der Pierburg-Frauen. Uns wurde bewusst, dass nicht nur wir betroffen waren, sondern auch andere. Wir haben gespürt: Wir haben alles richtig gemacht, wir haben für die richtige Sache gekämpft, und darauf bin ich sehr stolz. Ich werde, solange ich lebe, für Gerechtigkeit, gegen Krieg und Ausbeutung kämpfen und meine Erfahrungen an die nächsten Generationen weiterreichen. Denn Gerechtigkeit gelingt nur, wenn wir uns organisieren und Solidarität zeigen. Aus diesem Grund brauchen wir eine starke Gewerkschaft mit vielen Mitgliedern.