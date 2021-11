Nachschlag: Am Gipfel

Klaus Morgenstern / jW-Archiv Faszinosum des Formvollendeten: Peter Hacks

Ein Goethe in der DDR, wie soll das gehen? Diese Frage zieht sich, mal explizit und mal nicht, durch Jan Deckers Feature über Peter Hacks. Der braucht junge Welt-Lesern nicht unbedingt vorgestellt werden, den Hörern des DLF Kultur dagegen schon, weshalb sich Decker in »Gespräche über den abwesenden Herrn Hacks« auf die Spuren des letzten Klassikers der deutschen Literatur begibt. Das gerät zur Höhenwanderung. Beim Aufstieg zum Gipfel Hacks erhält Decker Hilfe von »kleinen Eckermännern« wie Rayk Wieland, Matthias Oehme oder Thomas Keck und anderen Sachkundigen wie Bernadette Grubner und Dietmar Dath, ein paar Pfeifen sind auch dabei. Mit ihnen umkreist er das Faszinosum des Formvollendeten, dessen Radikalität selbst dem Bewunderer Decker suspekt bleibt. Das Genie ist eine Provokation. In seiner Gesellschaft (der DDR) eine produktive, im verhassten »capitalism« eine schier unerträgliche. Auf dem Gipfel ist es einsam. (pm)