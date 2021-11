Bittsteller der Bürokratie

Norbert Neetz/imago/epd Antragskunde für Einsteiger – bald ein neues Aufbaustudium an Literaturinstituten?

Der Soloselbständige steht vor einem Rätsel. Was will das Formular vom Jobcenter, das er angibt? Gewerbeflächenmiete, Umsatzkalkulation oder angestellte Mitarbeiter? Was muss man eintragen, damit der kümmerliche Hartz-IV-Satz ausgezahlt wird, der helfen soll, die pandemische Zeit zu überbrücken, in der gerade Schriftstellern Aufträge und Auftritte wegbrachen. Um diese und verwandte Fragen ging es in der Diskussion unter dem Titel »Wie ›systemrelevant‹ ist Literatur? Zum Diskurs um Literatur und Pandemie« am Donnerstag abend im Berliner Literaturforum im Brecht-Haus.

Während die Groko-Verwalter die Bedürfnisse des Kapitals in der Coronakrise großzügig berücksichtigten, degradierten sie Autoren und andere Kreative zu »Bittstellern der Bürokratie«, so eingangs der Literaturwissenschaftler Christoph Jürgensen von der Uni Bamberg. Die Sozialökonomin Alexandra Manske kritisierte: »Sie hatten keine Ahnung davon, wie Selbständige arbeiten.« So kämpften sich viele durch die ursprünglich für klassische Gewerbetreibende konzipierten Hartz-IV-Unterlagen.

Hat die Literatur also keine Systemrelevanz? Darüber diskutierten in der von Enno Stahl moderierten Veranstaltung neben den bereits Erwähnten auch die Schriftstellerinnen Peggy Mädler und Bettina Wilpert. In seinem einleitenden Vortrag ging Jürgensen dem ubiquitären Schlagwort der Systemrelevanz nach, denn der Begriff sei natürlich älter als die Pandemie. »Systemrelevant« nannten Regierungen 2008 fast reflexartig die Banken, die zu kollabieren drohten und schließlich mit Steuergeldern gerettet wurden. Sie seien »to big to fail«, hieß es rund um die Wall Street, wie Jürgensen referierte. Dass der Begriff seit Beginn der Pandemie auch das Krankenhauspersonal einschließen würde (das mit Applaus entlohnt wurde), sei jedoch so nicht abzusehen gewesen, wie Manske beisprang: »Der Begriff der Systemrelevanz kommt aus dem Finanzbereich, er ist ökonomischen Ursprungs und wird auf den medizinisch-gesundheitlichen Bereich übertragen.«

Erheblich schwieriger gestaltet sich das Verhältnis dieser Systemrelevanz zur Literatur. Schließlich gehört es auch zu ihren Motiven, die herrschenden Verhältnisse in Frage zu stellen, jedenfalls sofern Schriftsteller kritisch auf die Welt blicken – oder wie es Jürgensen formuliert: »Es gibt eine Literatur, die den Status quo irritieren, subvertieren will. Aber das ist eine Minderheit.«

Nicht zu dieser Minorität zählt sich Bettina Wilpert, Autorin des Romans »Nichts, was uns passiert« (2018). Ihr gehe es vielmehr um »Broterwerb« durch das, was Jürgens zuvor als »Midcult« (Moritz Baßler) denunziert hatte: mittelmäßige, aber hochtrabende Prosa, die für die Mittelklasse leicht zu verdauen ist. Vielleicht arbeitet Wilpert deswegen an einem Werk über »Leute, die in der DDR wegen Geschlechtskrankheiten weggesperrt wurden«.

Nachdem die DDR annektiert worden war, beseitigte das westdeutsche Kapital gerade in der ostdeutschen Provinz für die »blühenden Landschaften« zahlreiche Kultureinrichtungen. Peggy Mädler monierte denn auch einen »Wegfall kultureller Infrastruktur auf dem Land«, der bis heute nicht behoben sei. Soviel zu systemrelevanter Kultur und Literatur im Kapitalismus. Mädler plädiert für »Bündnisse des Kulturbereichs mit dem Gesundheitsbereich – oder andere Arbeitskämpfe«.

Gründe dafür hätten die Schriftsteller jedenfalls zuhauf – Manske rechnete vor: Das durchschnittliche Jahreseinkommen eines freischaffenden Autors liege bei 20.000 Euro – und gerade in der Literatur komme noch ein Gender-Pay-Gap von 23 Prozent hinzu: »Das ist eine Prekarisierung auf einem hohen Niveau.« Wer auf dieser Einkommensgrundlage in einer Pandemie überleben wolle, müsse, wie Mädler an einer Stelle konstatiert, entweder glücklicher Erbe oder Hartz-IV-berechtigt sei – und Expertise im Ausfüllen von Formularen mitbringen.