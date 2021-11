Spahn im Verkaufsmodus

Jens Schicke/imago images Hatte sich bei den Bestellungen wohl verkalkuliert: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in Berlin (8.9.2021)

Nachdem er für seinen Beschluss, die Bestellmengen der Länder für Biontech-Impfdosen zu deckeln, deutliche Kritik erntete, hat sich der noch amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) weiter um Schadensbegrenzung bemüht. Dabei ging es ihm am Montag allerdings vor allem um die Reputation des Moderna-Impfstoffs, der von Praxen und Impfstellen deutlich seltener eingesetzt werde. Dieser wirke jedenfalls genausogut und habe ebensowenig Nebenwirkungen wie das Mittel von Biontech/Pfizer, warb Spahn für das Präparat. Der Bevölkerung stehe genug Coronaimpfstoff für alle Auffrisch-, Erst- und Zweitimpfungen in diesem Jahr zur Verfügung.

»Wir sitzen hier in Deutschland im Schlaraffenland«, deklarierte der Präsident des als Bundesbehörde für Impfstoffe zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, an der Seite Spahns am Montag. Es sei egal, ob man die Drittimpfung mit Biontech/Pfizer oder Moderna vornehme, betonte der Leiter der Forschungsgruppe für Infektionsimmunologie der Berliner Charité, Leif Erik Sander, bei der Pressekonferenz. Folgt man jedoch der Ständigen Impfkommission (Stiko), kann das nur für Menschen ab 30 Jahren gelten. Die Stiko empfiehlt für jüngere Menschen ausschließlich den Impfstoff von Biontech/Pfizer. Das Unternehmen prüfe nun jedenfalls, ob man kurzfristig die Liefermenge erhöhen kann, sagte eine Sprecherin gegenüber dpa am Montag.

Die Umstellung von Praxen und Impfstellen auf häufigeren Einsatz von Moderna-Impfstoff bringe »zusätzlichen Aufwand und auch Stress«, so Spahn. Seine Entscheidung werde er jedoch nicht aufheben, wie er bereits am Sonntag abend im ZDF erklärt hatte. Das hatte aber unter anderen der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz (GMK), Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU), gefordert. Bei einer GMK-Konferenz sollte darüber – mit Spahn – gesprochen werden, was bei jW-Redaktionsschluss noch andauerte.

Derweil will sich die scheidende Bundesregierung aus der Debatte über eine mögliche Impfpflicht heraushalten. »Eine Entscheidung darüber gibt es jetzt nicht, und sie würde auch von dieser Bundesregierung nicht mehr gefällt«, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Zuletzt hatten sich mehrere Unionsvertreter offen für eine Impfpflicht gezeigt, darunter der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU).